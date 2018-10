Bericht vom Kongress „Erleben und Lernen“ in Augsburg

* über ein Schulprojekt in Norwegen

* über Angebote für besonders belastete Jugendliche

* zu Aus- und Fortbildungen für Erlebnispädagogen

* über Einmischen oder Raushalten — nicht nur in der Pädagogik

* über die aktuelle Lage der Schullandheim-Pädagogik und mit

* der Kolumne von Xaver Stich: vom Bungee Jumping zur Borderline-Persönlichkeitsstörung

