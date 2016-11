Wir berichten vom Kongress „erleben und lernen“ aus Augsburg mit Interviews zu den Themen

* Kunst in der Schule

* Geo Caching

* die neue Lust am Wandern

* Erlebnispädagogik aus wissenschaftlicher Sicht

* Qualifizierung in der Erlebnispädagogik

In unserer Kolumne widmet sich Xaver Stich der DIN-Norm von Spielgeräten.