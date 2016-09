Veranstaltungstipps für Samstag, 09. – Montag 11. September

Samstag und Sonntag findet in der Leopoldstrasse das Streetlifefestival statt. Es gibt Stände zu Klima und Umwelt. Dazu gehört der Corso Leopold, wo Kunst, Kultur und Leben in einem großen Programm vereint werden. Radio LoRa wird am Sonntag mit einem Stand dort sein. Schauen sie vorbei ! Die Flaniermeile in der Innenstadt ist am Samstag von 16 bis 2 Uhr aufgebaut und am Sonntag von 11 bis 20 Uhr. Mehr unter corso-leopold.de

Samstag:

Morgen am Samstag findet im räumungsbedrohten traditionsreichen Haus der Roten Fahne in der Tulbekstraße 4 ein Tag der offenen Tür statt. Von 9 bis 15 Uhr gibt’s Essen, Trinken und einen Flohmarkt.

Bio-Street-Food , allerlei Agrarinfos und vielgestaltige Kultur – das wird auf dem Biofestival am Odeonsplatz ab 16 Uhr geboten.

Im Kyeso, der Münchner Musikbar, spielen um halb neun „The Escalateurs“. Die vier jungen Münchner sind noch Underdogs der hiesigen Indierock- und Post-Punk-Szene, tun es aber auch Franz Ferdinand nach, womit die Selbstbeschreibung schon wieder so breit angelegt wäre, dass sich fast jeder angesprochen fühlt.

Im Eine-Welt-Haus findet um 21 Uhr ein Auftritt von „Jisr“, der syrischen Weltmusikband statt. Special Guest ist der Münchner Roman Bunka, der wohl beste Oud(auf deutsch:Lauten) -Spieler außerhalb der arabischen Welt stellt sich Euch auf diese Weise auch vor. Hörenswert!

Sonntag:

Um 11:30 beginnt der sog. Orgelspaziergang in der St. Matthäuskirche am Sendlinger Tor mit einem Auftritt von Armin Becker. Danach geht’s dann zu vier anderen Kirchen, in denen weitere Orgelvorführungen stattfinden. Das ganze im Rahmen der Veranstaltungen zum – Tag des Offenen Denkmals:

Der ist bei Denkmalkuckern besonders beliebt, weil diverse Zugangsrestriktionen vorübergehend aufgehoben werden: Der Tag des Offenen Denkmals läuft ganztägig am Sonntag, Details unter tag-des-offenen-denkmals.de

Wortgewandtheit und Witz prägen seit gefühlten Urzeiten Münchner Poetryslam. Die beliebte Wortschlacht geht Sonntag um 20 Uhr im Club Substanz in die 22. Saison. Vertreten sind unter anderem Valerio Moser, Leonie Warnke und Friedrich Hermann.

Auf der gegenüberliegenden Straßenseite im „Strom“ treten „The Subways“ auf, ein Indie Rock Dreiergespann aus Großbritannien. Start ist 21.30 Uhr.

Montag:

Im Backstage kann man am Montag John Allen besuchen. Der Singer und Songwriter aus Hamburg spielt eine Mischung aus Punk, Country und Alternative. Beginn ist um 19 Uhr.

Im Gasteig gibt`s eine Podiumsdiskussion zum Thema „Brexit und nun?“ ab 19 Uhr. Am Podium sitzen Cerstin Gammelin von der SZ und Dr. Melanie Sully für das Go-Governance Institute von Wien.

Auch literarisch ist diesen Montag was geboten in München: Im Literaturhaus wird das Buch „Die Vegetarierin“ der Südkoreanerin Han Kang vorgelesen. Die zweisprachige Lesung beginnt um 20 Uhr.

Ebenfalls um 20 Uhr stellt Friedrich Ani, Träger des Adolf-Grimme-Preis, sein neues Buch „Nackter Mann der brennt“ vor. Die Premiere findet im Substanz statt.

Ein weiterer musikalischer Act findet im Milla statt. Die junge Göteborgerin Anna Roxenholt – alias New Found Land – spielt ihren dunklen Indiepop ab halb neun.

Gute Unterhaltung – und vielleicht sieht man sich ja am Radio LoRa Stand auf dem Streetlifefestival in der Leopoldstraße !