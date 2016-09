In der heutigen Sendung steht der Münchner Viktualienmarkt im Mittelpunkt. Wir erzählen euch ein paar Daten, etwas über die geschichtliche Entwicklung und einige interessante Dinge über den Viktualienmarkt.

Zwischendurch hört ihr Interviews, die wir mit Besuchern und Verkäufern an den Ständen am Vikutalienmarkt geführt haben. Außerdem haben wir noch mit Antje Hobucher, Mitarbeiterin vom Weißen Stadtvogel, gesprochen. Sie macht Führungen über den Viktualienmarkt.

Dann gibt es noch ein paar Bücherempfehlungen. Am Schluss geben wir noch ein paar Freizeittipps für August und September.

Die Sendung Cooles Radio, der Radio-Gruppe der Mathilde-Eller-Schule, ist eine Produktion von Jugendlichen mit Handicaps für Jugendliche und Erwachsene mit und ohne Handicaps.

Cooles Radio wird gefördert im Rahmen des medienpädagogischen Förderprogramms von Stadtjugendamt München und Netzwerk Interaktiv, www.kooperationsprojekte-muc.de.