Bouncing in Bavaria, Bayrisch und Swing am 15. September

ist eine Tanzveranstaltung die LindiHop Tänzer (Swing oder Jazztanz) mit bayerischen Volkstänzern zusammenbringt. Musik und Tanz aus verschiedenen Kulturen die sich aber bestens ergänzen.

Aus eigener, sehr angenehmer Erfahrung heraus, empfehleich: hingehen.

Unten die Einladung durch den Tanzmeister in Zusammenarbeit mit dem Kulturreferat München.

„Liebe Tänzerinnen und Tänzer,

die Sommerpause ist vorbei und die herbstliche Tanzsaison startet mit

einem wunderbaren Erlebnis – Bouncing in Bavaria. Das Tanzstudio „Swing

and the City“ lädt am Donnerstag, 15.9. ins OnStage, Gießinger Str. 6,

Zündappbogen 9 (Kultfabrik Ostbahnhof) zum Swing- und Bayrisch Tanzen ein.

Schnupperkurs von 19 bis 20 Uhr

ab 20 Uhr Tanzparty, Eintritt 15 Euro

Kartenvorverkauf im Tanzstudio Swing and the City

Getanzt wird zur Live-Musik der Schreinergeiger unter Tanzleitung von

Katharina Mayer und den Swing Lyons und Christine von Scheidt. Weitere

Infos: www.swingandthecity/bouncing

Es lohnt auch immer ein Blick auf unsere aktualisierte Homepage.

Es

steht ein schöner Tanzherbst ins Haus www.muenchen.de/volkskultur

Viele Grüße

Magnus Kaindl“