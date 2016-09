Veranstaltungshinweise Freitag 16. September

Die Nacht der Umwelt 2016 soll zum 15. Mal für mehr Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein sensibilisieren. Alle Veranstaltungen finden sie unter muenchen.de/nacht-der-umwelt

Der Gasteig zeigt um sieben Uhr abends den griechischen Film „Der Junge, der von Vogelfutter lebt“ von Ektoras Lygizos, der die dramatischen gesellschaftlichen Veränderungen auf sinnliche Weise zeigt, dicke Empfehlung!

Im Geschwister Scholl Wohnheim spielt um halb acht Dusan Oravec romantischen Gitarrenjazz.

Ebenfalls um halb acht lesen in der Seidlvilla Autorinnen und Autoren der Zeitung NeuLand Berichte von Geflüchteten vor. Mehr Infos unter: neuland-zeitung.de

Das Orangehouse im Feierwerk ist ab 20 Uhr Bühne für den Album-Release der Münchner Band Grub. Ihre neues Album heißt „The Ship of Theseus“, womit klar ist, dass sich der Zuschauer auf einen musikalisch-philosophischen Abend einstellen kann.

Klassikfans können ab 20 Uhr in der St. Bonifaz Kirche Marek Vrabel lauschen, wenn er Werke von Bach, Bella und Boely interpretiert.

Im Kulturzentrum Giesinger Bahnhof findet ab 20 Uhr unter dem Motto „Über – Leben“ eine musikalische Lesung mit dem Namen Zwei Frauen statt.

The Sensitives beschallen ab 21 Uhr das Kafe Kult ironischerweise mit Punkrock aus Schweden, da sollte nach dem Auftritt backstage für genug Promille vorgesorgt werden.

Zur gleichen Zeit tritt im Milla die irische Songwriterin Wallis Bird auf. Ihre Musik ist ein Mix aus Pop-Balladen und irisch-rockigem Folk.

Sie können natürlich auch Stubnmusi machen oder Scrabble spielen, egal: Haben Sie Spaß!

Noch ein besonderer Hinweis:

Zur Anti-Ceta-Demo am Samstag, den 17. September…

Anreisende, die zum Start der Demo an den Odeonsplatz wollen, kommen am schnellsten dorthin über die Ubahn-Station Universität und von dort zu Fuß. Der Weg zwischen Marienplatz und Odeonsplatz wird großflächig von der Polizei blockiert, und die Ubahn-Station Odeonsplatz selbst gar nicht mehr angefahren.