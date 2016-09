Veranstaltungstipps Samstag, 17. September – Montag 19. September

Es gibt in München auch ein Leben abseits von Bier, Dirndl und Wiesn:

Samstag

Wer alle münchenweit verstreuten Plakate und Aufkleber übersehen hat, hier noch einmal der Hinweis:

Morgen ab 12 Uhr findet die bundesweite Demo gegen das Handelsabkommen CETA statt. Zeitgleich wird in den sechs größten deutschen Städten ebenfalls protestiert. Start in München ist der Odeonsplatz, der für Anreisende nur über die Ubahnstation Universität gut erreichbar ist, denn der Odeonsplatz wird von der MVG nicht angefahren und der Weg vom Marienplatz zum Odeonsplatz wird weiträumig von der Polizei gesperrt. Abschlusskundgebung ist um 16 Uhr an gleicher Stelle.

An die Wiesnbesucher: Mit ein wenig zivilgesellschaftlichem Engagement geht die erste Maß gleich viel besser runter! (?)

In der Lach & Schieß Gesellschaft führt Sven Kemmler sein Programm „To fuck or not to be – 400 Jahre Shakespeare auf. Vorwissen über das englische Drama um 1600 ist nicht erforderlich, sondern nur ein Sinn für Humor.

Um 21 Uhr macht die Glockenbachwerkstatt die Bühne frei für Elif. Die Gitaristin und Simultansängerin ist schon mit Tim Bendzko und Andreas Bourani getourt und stellt jetzt ihre eigenen neuen Songs vor.

5/8erl in Ehr‘n. Das ist der Name des Wiener Quintett die zur gleichen Zeit ihren Soulbluesjazz im Milla aufführen.

Im Import Export spielen Hiperson danach Indie Rock aus China. Diese interessante Kombination sollte sie sich nicht entgehen lassen ! Um halb zehn ist Einlass.

Sonntag

Walking on Cars – die fünfköpfige Band aus Irland ist in ihrer Heimat schon längst Kult. Ihr Alternativ Rock soll nun auch internationales Publikum überzeugen, um halb zehn spielen sie deshalb im Strom.

Das Bürgerhaus Unterföhring präsentiert um sieben Uhr abends das Musical „Der Mann von la Mancha“ unter der Regie von Dale Wassermann.

Im Lustspielhaus startet um 20 Uhr Andreas Weber mit seinem Programm „Amen.“

Das Jüdische Zentrum veranstaltet eine Lesung von Werner Richard Heymann im Rahmen der Jüdischen Kulturtage am Jakobsplatz. Die Vorstellung unter dem Namen „Liebling, mein Herz lässt dich grüßen“ beginnt um 18 Uhr.

Montag:

Am Montag spielen The Paper Kites im Feierwerk in der Kranhalle ab 20 Uhr. Die Australier mit ihrer Folklore Community waren schon im Vorprogramm von City und Colour und füllen jetzt selber die Hallen.

Im Kino Atelier läut um viertel nach neun Holding the Man. Regisseur Neil Armfield erzählt das Drama von zwei verliebten Freunden, die Jahre später mit AIDS konfrontiert werden.

Gerd Baumann und Marcus H. Rosenmüller lesen, dichten und singen in ihrem Programm: „Wenn nicht wer du“ ab acht Uhr in der Lach und Schießgesellschaft.

In der Black Box im Gasteig hält Carsten Frek ab 8 Uhr eine multimediale Vorlesung zum Thema Kirchenrepublik Deutschland – Christlicher Lobbyismus.Eine Annäherung.

Swantje Duthweiler hält in der Seidlvilla um 19 Uhr einen Vortrag über aktuelle Leitbilder der Landschaftsarchitektur.

Und zu guter – oder eher schlechter – letzt: Pegida München demonstriert wieder nachdem sie letzten Montag eine Pause eingelegt haben. Diesmal am Sendlinger Tor direkt vor den Zelten der Flüchtlinge. Wer sie und die Demokratie schützen will, sollte auch dort sein. Gott sei Dank ist zu erwarten, dass die Demo 10.000mal kleiner sein wird als die morgige Anti-CETA-Demo.

Schönes Wochenende und natürlich fröhliches Feiern und Demonstrieren wünscht ihnen Radio LoRa!