Hier finden Sie das Wochenprogramm von Montag bis Sonntag, 19. – 25. September 2016 auf den Übertragungswegen UKW 92.4 und Kabel 96.75 sowie DAB+ und Internet-Livestream. Bitte einfach zu dem jeweiligen Tag scrollen!!

MONTAG, 19. September 2016: UKW-Programm von 17-24.00 Uhr

(auch über DAB+ und Internet-Livestream empfangbar)

17.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus mit der griechischen Redaktion

18.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

19.00 Uhr: Forum aktuell mit Cogito, unserer philosophischen Sendung – Gespräch über Ludwig Wittgenstein

20.00 Uhr: LORA International mit dem EineWeltReport München des Nord-Süd-Forums. Zu Gast: Terre des hommes: eine Erde für die Kinder – die Münchener Gruppe berichtet von ihrer Arbeit

21.00 Uhr: Munih FM – die türkische Redaktion bei LORA

21.30 Uhr: Blickpunkt Balkan

22.00 Uhr: Spätnachrichten

22.15 Uhr: Weltmusik mit der Redaktion Folkfenster



MONTAG, 19. September 2016: Programm DAB+/ Livestream von 00-24.00 Uhr

00.00 Uhr: Wochenrückblick über das Freiandelsabkommen Ceta

01.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: LORA-Kultur – Wir werfen unter anderem einen ausführlichen Blick auf das kommende Rodeo-Festival

03.00 Uhr: Literaturverhör mit der Nachtlektüre

04.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

05.00 Uhr: Spätnachrichten

05.15 Uhr: Time for Jazz mit Jazz and More

07.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: LORA-Kultur

09.00 Uhr: Trotz Alledem mit der arabischen Redaktion, wir hören ein Gespräch mit dem algerischen Künstler Serge Voland

10.00 Uhr: Wochenrückblick über das Freiandelsabkommen Ceta

11:00 Uhr: Ökomagazin Rainbow mit der Sendung Phonstudio des Bund Naturschutz – Thema: TTIP & Ceta – Was geht´s mich an? Studiogast: BN Experte Christian Hierneis

12.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: LORA International mit dem Munic American Peace Committee – Vortrag von Cornel West, Autor und einer der wichtigsten Intellektuellen der USA – Titel: On the Road to Freedom

14.05 Uhr: Note Balkana

15.00 Uhr: Fusion

16:00 Uhr: (nur im Internet-Livestream!) LORA-Magazin

17-24 Uhr: wie UKW-Programm Montag (s.o.)

——————————————————————————————————————————————————-

DIENSTAG, 20. September 2016 2016: UKW-Programm von 17-24.00 Uhr

(auch über DAB+ und Internet-Livestream empfangbar)

17.00 Uhr: Trotz Alledem

18.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

19.00 Uhr: Fremde Heimat München mit der Sendung der interkulturellen Stiftung Kolibri

20.00 Uhr: Freies Radio mit Beiträgen von anderen Freie Radios

21.00 Uhr: Radio à Propos – die französische Sendung bei LORA

22.00 Uhr: Spätnachrichten

22.05 Uhr: Musical Dreams

23.00 Uhr: Rock ’n‘ Roll

DIENSTAG, 20. September 2016: Programm DAB+/ Livestream von 00-24.00 Uhr

00.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus mit der griechischen Redaktion

01.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: Forum aktuell mit Cogito, unserer philosophischen Sendung – Gespräch über Ludwig Wittgenstein

03.00 Uhr: LORA International mit dem EineWeltReport München des Nord-Süd-Forums. Zu Gast: Terre des hommes: eine Erde für die Kinder – die Münchener Gruppe berichtet von ihrer Arbeit

04.00 Uhr: Munih FM – die türkische Redaktion bei LORA

04.30 Uhr: Blickpunkt Balkan

05.00 Uhr: Spätnachrichten

05.15 Uhr: Weltmusik mit der Redaktion Folkfenster

07.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Freies Radio mit Beiträgen von anderen Freien Radios

09.00 Uhr: Soziale Welt – „Fett ist fabulös“ sagt Marek. Ein Gespräch mit ihm über fette Mythen, Diskriminierung und Empowerment.

10.00 Uhr: Forum aktuell mit Cogito, unserer philosophischen Sendung – Gespräch über Ludwig Wittgenstein

11.00 Uhr: In Leib und Seele hören Sie das Gesundheits-Wesen

12.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: Lora aus dem EineWeltHaus mit der griechischen Redaktion

14.00 Uhr: Spanische Nachrichten

14.15 Uhr: Club Latino mit Bajo el Cielo de América Latina

16.00 Uhr: (nur im Internet-Livestream!) LORA-Magazin

17-24 Uhr: wie UKW-Programm Dienstag (s.o.)

——————————————————————————————————————————————————-

MITTWOCH, 21. September 2016 2016: UKW-Programm von 17-24.00 UHR

(auch über DAB+ und Internet-Livestream empfangbar)

17.00 Uhr: Soziale Welt

18.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

19.00 Uhr: Arbeit-Brozeit-Freizeit mit dem Mietrechtsforum – Wer Fragen hat zum Mietrecht oder Ärger mit dem Vermieter, kann in der Sendung anrufen

20.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte, ausnahmsweise mit der Arabischen Redaktion an diesem Sendeplatz

21.00 Uhr: Die Gegensprechanlage, das Gespräch bei LORA

22.00 Uhr: Spätnachrichten

22.15 Uhr: Plattenbau mit Biergebiete

MITTWOCH, 21. September 2016: Programm DAB+/ Livestream von 00-24.00 Uhr

00.00 Uhr: Trotz Alledem

01.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: Fremde Heimat München mit der Sendung der interkulturellen Stiftung Kolibri

03.00 Uhr: Freies Radio mit Beiträgen von anderen Freie Radios

04.00 Uhr: Radio à Propos – die französische Sendung bei LORA

05.00 Uhr: Spätnachrichten

05.05 Uhr: Musical Dreams

06.00 Uhr: Rock ’n‘ Roll

07.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte

09.00 Uhr: Arbeit-Brozeit-Freizeit mit der Sendung der Münchner ver.di-Frauen

10.00 Uhr: Freies Radio mit Beiträgen von anderen Freie Radios

11.00 Uhr: LORA-Kultur – Wir werfen unter anderem einen ausführlichen Blick auf das kommende Rodeo-Festival

12.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: Fremde Heimat München mit der Sendung der interkulturellen Stiftung Kolibri

14.00 Uhr: Nachrichten

14.15 Uhr: Time for Jazz mit Jazz and More

16:00 Uhr: (nur im Internet-Livestream!) LORA-Magazin

17-24 Uhr: wie UKW-Programm Mittwoch (s.o.)

——————————————————————————————————————————————————-

DONNERSTAG, 22. September 2016 2016: UKW-Programm von 17-24.00 Uhr

(auch über DAB+ und Internet-Livestream empfangbar)

17.00 Uhr: Spektrum mit der Suchthotline

18.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

19.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow

20.00 Uhr: In Leib und Seele hören Sie das HIV-Inforadio der Münchner Aidshilfe

21.00 Uhr: Sendereihe : Sind wir auf dem Weg zur inklusiven Gesellschaft? – Thema diesmal: Wie barrierefrei ist der ÖPNV

22.00 Uhr: spanische Nachrichten

22.15 Uhr: Club Latino mit Salsa und Merengue

DONNERSTAG, 22. September 2016: Programm DAB+/ Livestream von 00-24.00 Uhr

00.00 Uhr: Soziale Welt

01.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: Arbeit-Brozeit-Freizeit mit dem Mietrechtsforum – Wer Fragen hat zum Mietrecht oder Ärger mit dem Vermieter, kann in der Sendung anrufen

03.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte, ausnahmsweise mit der Arabischen Redaktion an diesem Sendeplatz

04.00 Uhr: Die Gegensprechanlage, das Gespräch bei LORA

05.00 Uhr: Spätnachrichten

05.15 Uhr: Plattenbau mit Biergebiete

07.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Spektrum

09.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte

10.00 Uhr: Die Gegensprechanlage, das Gespräch bei LORA

11:00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

12:00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: Munih FM – die türkische Redaktion bei LORA

13.30 Uhr: Blickpunkt Balkan

14.00 Uhr: Nachrichten

14:15 Uhr: Weltmusik mit der Redaktion Folkfenster

16:00 Uhr: (nur im Internet-Livestream!) LORA-Magazin

17-24 Uhr: wie UKW-Programm Donnerstag (s.o.)

——————————————————————————————————————————————————-

FREITAG, 23. September 2016: UKW-Programm von 17-24.00 Uhr

(auch über DAB+ und Internet-Livestream empfangbar)

17.00 Uhr: Medienspiegel

18.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

19.00 Uhr: LORA-Kultur – mit Künstlerfragen, der Sendung des Paul-Klinger-Künstlersozialwerkes

20.00 Uhr: Literaturverhör mit dem poesie[magazin]

21.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

22.00 Uhr: Spätnachrichten

22.15 Uhr: Time for Jazz mit Avantgarde

FREITAG, 23. September 2016: Programm DAB+/ Livestream von 00-24.00 Uhr

00.00 Uhr: Spektrum mit der Suchthotline

01.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow

03.00 Uhr: In Leib und Seele hören Sie das HIV-Inforadio der Münchner Aidshilfe

04.00 Uhr: Sendereihe : Sind wir auf dem Weg zur inklusiven Gesellschaft? – Thema diesmal: Wie barrierefrei ist der ÖPNV

05.00 Uhr: spanische Nachrichten

05.15 Uhr: Club Latino mit Salsa und Merengue

07.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Trotz Alledem

09.00 Uhr: Spektrum mit der Suchthotline

10.00 Uhr: Sendereihe : Sind wir auf dem Weg zur inklusiven Gesellschaft? – Thema diesmal: Wie barrierefrei ist der ÖPNV

11:00 Uhr: Literaturverhör mit der Nachtlektüre

12:00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: Radio à Propos – die französische Sendung bei LORA

14.00 Uhr: Nachrichten

14:15 Uhr: Plattenbau mit Biergebiete

16:00 Uhr: (nur im Internet-Livestream!) LORA-Magazin

17-24 Uhr: wie UKW-Programm Freitag (s.o.)

——————————————————————————————————————————————————-

SAMSTAG, 24. September 2016: Programm DAB+/ Livestream von 00-24.00 Uhr

00:00 Uhr: Uferlos/Queerdenker/Wellenreiterin (im Wechsel)

01:00 Uhr: LORA-Magazine der vergangenen Woche (rollierend) mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

06-24 Uhr: (nur im Internet-Livestream!) Medienspiegel und LORA-Magazine der vergangenen Woche

——————————————————————————————————————————————————-

SONNTAG, 25. September 2016: Programm DAB+/ Livestream von 00-24.00 Uhr

00.00 Uhr: Weltmusik

02.00 Uhr: Spektrum

03.00 Uhr: Forum aktuell

04.00 Uhr: Kabarett div.

05.00 Uhr: Soziale Welt

06.00 Uhr: Community-Radio

07.00 Uhr: (nur im Internet-Livestream!) Medienspiegel und LORA-Magazine der vergangenen Woche

10.00 Uhr: Gegensprechanlage

11.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte

12.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: (nur im Internet-Livestream!) Medienspiegel

14.00 Uhr: Musiksendung

16.00 Uhr: Ökomagazin

17:00 Uhr: Lora International

18:00 Uhr: Medienspiegel/Wochen-Monatsrückblick

19:00 Uhr: Freie Radios

20:00 Uhr: Kultur/Kabarett/Literatur/Spontanwiederholung im Wechsel

21-24 Uhr: (nur im Internet-Livestream!) Medienspiegel und LORA-Magazine der vergangenen Woche