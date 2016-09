ist am Dienstag, 20.9.2016 20-21 Uhr über UKW 92.4 und DAB+ K11C in und um München in der Sendung Freie Radios bei LORA München zu hören. Das Lesewütige Kaffekränzchen ist eine Sendereihe von Radio Dreieckland.

Country Noir – Romane spielen im us-amerikanischen Hinterland. Ihr Personal ist die weiße Unterschicht. „White Trash“ wird sie brutalerweise in den USA genannt.

Das Genre neigt nicht zur Romantisierung. Gewalt, Drogen und bittere Armut prägen das Milieu. Eine Armut, die man in den reichen USA so nicht vermutet. Das Essen kaufen sich die Leute in vielen Country noir nicht im Supermarkt. Sie schießen es selbst. Denn: Der Staat ist fern, die Natur ist nah. Sie präsentiert sich nicht als Naherholungsgebiet sondern als Wildnis mit ihren eigenen Gesetzen. Es gibt aber auch Country Noir im städtischen Milieu – gemeinsam ist allen: Sie sind verdammt duster und verdammt interessant.

Im Gespräch nach den Buchvorstellungen wird uns interessieren, wie das Leben dort beschrieben wird, ob Auswegsmöglichkeiten skizziert werden, was es mit dieser Nähe zur Wildnis auf sich hat und ob die Autoren respektvoll mit ihren Figuren umgehen und den „White Trash“ als die Menschen zeigen, die sie sind.

Bücher: Montana /Smith Henderson, Das zerstörte Leben des Wes Tranch /Tom Cooper, Tomatenrot /Daniel Woodrell.

Musik: The handsome familiy, Neko Case, Dewey Balfa and friends, The Devil makes three