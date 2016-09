Die Evangelische Stadtakademie in der Herzog – Wilhelm – Straße 24 bietet Raum für einen Vortrags- und Diskussionsabend. Beginn: ab 19.00 Uhr. Das Bayern Forum der Friedrich – Ebert – Stiftung und die Münchener Volkshochschule sind sozusagen in Sachen Europa für diesen Abend zuständig: Professor Dr. Claus Leggewie hat die Abhandlung „Die Anti-Europäer“ geschrieben. Als Direktor des Kulturwissenschaftlichen Instituts Essen sprich Leggewie über die Pläne der „Anti- Europäer“ und ruft dazu auf, sich mit diesem brisanten Stoff zu befassen. Kompetente Unterhaltung ist garantiert.

Ab 19.00 Uhr gibt es in der Internationalen Jugendbibliothek im Schloss Blutenburg einen Vortrag von Binette Schröder. Es geht um die Kunst, auch die bildende, eigentlich Unsagbares verständlich zu machen. Gedacht ist diese Veranstaltung für Kinder und solche, die es wieder werden wollen: Um Kinder und Erwachsene im Dialog.

Dass Wundbehandlung auch als sogenannter Kunst- und Sozialraum funktionieren kann, dürfte als Medium zur Heilung zunehmend bekannt sein. Die derzeitige Joseph Beuys Ausstellung „Zeige Deine Wunde“ bildet die Vorlage für den gleichnamigen Vortrag.Ort: Maximiliansforum in der Maximiliansstraße 38, Beginn ab 19.00 Uhr.

Zum Schluss: Der Weg zum Filmmuseum am Sankt- Jakobsplatz 1 lohnt sich. Dort heißt es Siebzig Jahre DEFA. Es geht hier um den großen Alten des Films, Wolfgang Staudte,und seinen Film aus dem Jahre 1951 in der DDR geschaffenen „Untertan“. Heinrich Mann, älterer Bruder von Thomas, hat seinen Roman „Der Untertan“ kurz vor Kriegsbeginn 1914 abgeschlossen. Ab in die aus Untertanengeist und Lust am Töten und Kriegsgeschrei 1914! Das reicht wohl als Info, auch für das, was kommt.