In der Ludwigsvorstadt beziehungsweise Isarvorstadt kommen Interessierte wieder zu intakten Fahrrädern. In einem Selbsthilfetag gibt es hierzu Fachkundige vom ADFC Kreisverband, die mit Hand anlegen, wenn´s mal hakt bei ganz normalen Missgeschicken. Ersatzteile können leider nicht gestellt werden. Gewerkelt wird in der Platenstraße 4 von 17.00 Uhr bis 19.30.

Vom Marienplatz aus heißt es „München leicht entdecken!“ Versammlungsort ist der Fischbrunnen, losmarschiert wird ab 15.00 Uhr. Das Münchener Bildungswerk lädt ein. Die Erwartungen, sogenanntes leichtes Deutsch sprechen zu können, sind nicht dramatisch: Learning by doing, wie überall.

Die Stadtbibliothek Westend ist etwas für künftige Leserinnen und Leser, die jetzt noch zu klein sind zu eigener Lektüre. Aber im Alter von vier Jahren kanns schon losgehen mit dieser Sucht.Denn es gibt die Lesefüchse mit Märchen, mehr oder weniger glaubwürdigen Geschichten, die das Lesefüchse – Programm zu bieten hat. Der Ort diesmal: Stadtbibliothek Westend, Schießstättstraße 20c. Zeit: 16.00 Uhr. Das Taschengeldbudget wird nicht belastet,der Eintritt ist nämlich frei.

In Berg-am- Laim ist die Ausstellung „Die Schüleins – Aufstieg, Enteignung und Flucht – zu sehen. Es handelt sich dabei um den Weg einer Münchner jüdischen Brauerei – Familie.. Zu betrachten ist diese Geschichte bis zum 15. Oktober bei freiem Einritt. Ort: Stadtteilladen Baum 20 in der Baumkirchnerstraße 20.