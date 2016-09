Veranstaltungstipps Freitag 23. September

Pünktlich zum 5-jährigen Jubiläums des Leonrod-Hauses für Kunst, Kultur und Kommunikation findet ab 18 Uhr eine große Feier, u.a. mit Liveauftritten, offenen Ateliers, Ausstellungen und einem Mitmachkonzert statt.

Helmut Schmidt: der Weltkanzler. Unter diesem Motto steht die Lesung von Kristina Spohr mit Start um 19 Uhr im Augustinum Nord. Im Gepäck hat sieAusschnitte aus Schmidts Privatarchiv und alten Tondokumenten.

Ebenfalls um 19 Uhr beginnt hoffentlich der Vortrag von Abi Melzer zum Thema „Antisemitismus heute“, bei dem er den seiner Meinung nach zu häufig missbrauchten Vorwurf des Antisemitismus hinterfragen wird. Im Großen Saal im Eine-Welt-Haus hätte das stattfinden sollen. Die Stadt hat es verhindert. Abteilung Denkverbote. Also morgen Magazin hören, googeln und erst Recht hingehen, wohin auch immer..

Ein Chorkonzert aus der inneren Mongolei beginnt ab halb acht im Carl-Orff-Saal des Gasteigs: 53 Mongolische Sänger tragen traditionelle Lieder inklusive des typischen Kehlkopfgesangs vor.

Das Bürgerhaus Pullach ist Bühne für eine chorbegleitete Theateraufführung, bei der SS-Wachmann Adolf Eichmann im Polizeiverhör über sein Leben auspackt. Die Vorstellung beginnt um 20 Uhr.

Auch im Bürgerhaus, aber in Unterföhring startet um 20 Uhr die Kabarettvorstellung von Django Asül. Themen: Europa, Flüchtlingskrise, kollektive Dummheit- die ganz großen Themen eben.

Im Milla tritt die Band Gemma Ray auf. „Zwischen Pop-Noir, Sideway-Blues und Gothic Folk wandelnde Singer/Songwriter-Insititution aus Essex, derzeit wahlbeheimatet in Berlin.“, verspricht uns in mpnchen in seiner Vorschau. Dann wird alles gut, ab 9 Uhr.