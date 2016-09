Viele scheußliche Krankheiten, die längst besiegt schienen, tauchen in den letzten Jahren plotzlich wieder auf und bedrohen vor allem die Bevölkerungen in ärmeren Staaten. Aber auch in den privilegierten Staaten des Noprdwestens fordert das Fehlen neuer Antibiotika jährlich schon jetzt Tausende Tote, exponentiell steigend. Wir haben Christian Wagner.Ahlfs von der so genannten BUKO-Kampagne angerufen und nach den Gründen für das Ausbleiben neuer Antibiotika-Stämme gefragt.