In der heutigen Sendung der polnischen Redaktion sprechen wir über das polnische Theater im Ausland mit Frau Beata Maciejczuk-Paluch (Direktorin des Theaters AA Vademecum aus Wien). Wir berichten auch über die Vorbereitungen zu den Wahlen zum Ausländerbeirat in München. Zu Gast ist Frau Izabela Kulesza-Ubrich (Mitglied des Ausländerbeirats). Die Sendung wird am Freitag, den 30.9.2016 um 13 Uhr auf DAB+ und im livestream wiederholt.