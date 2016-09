„Angesichts des unermesslichen Leids in Aleppo“ fordert der Sprecher der ökumenischen Friedensorganisation Ohne Rüstung Leben, Paul Russmann „die Regierungen der USA und Russlands auf, ihre Kalte-Krieg-Rhetorik sofort zu beenden und alle Bombardements und sonstigen Kriegshandlungen in Syrien einzustellen! Gegenseitige Schuldzuweisungen tragen nicht zur Deeskalation bei. Statt Bomben müssen – ähnlich der Berliner Luftbrücke – schnellstmöglich Medizin, Trinkwasser und Lebensmittel über dem belagerten Aleppo abgeworfen werden, um das Überleben der Bevölkerung zu sichern und eine noch größere humanitäre Katastrophe zu verhindern.“

Russmann begrüßt „die Idee von Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel, vor den Botschaften sowohl der USA als auch Russlands für den Frieden in Syrien zu demonstrieren. Gleichzeitig fordere ich aber Sigmar Gabriel und die Bundesregierung auf, ihrerseits den diplomatischen Druck auf die Akteure in der Konfliktregion zu erhöhen, den Syrieneinsatz der Bundeswehr zu beenden und alle Waffenlieferungen in die Region sofort einzustellen!“

Mehr Info unter www.ohne-ruestung-leben.de