„Selbst ist die Frau!“ – unter diesem Motto bietet die erfahrene Bauingenieurin Barbara Beha im ASZ Obermenzing in der

Packenreiterstr. 48 von 10 – 12 Uhr einen Reparaturkurs für Frauen an. Teilnehmerinnen erfahren alles Notwendige rund um Bad und Küche und natürlich geht’s auch ums Bohren, Dübeln, usw.

Um 16 Uhr wird in der Gemeindebücherei Neuried, Gautinger Str.5 für Kinder ab 4 Jahren aus dem Bilderbuch „Bruno und die Nervkaninchen“ vorgelesen.

Im Gesundheitsladen in der Waltherstr. 16A gibt es um 17 Uhr den Vortrag „Gesundheit, Krankheit, Krankenkassen – Rechte und Möglichkeiten für Menschen mit geringen finanziellen Mitteln.“

Um 19 Uhr können sie im EineWeltHaus „Esperanto mit Freunden“ üben.

Anfänger und Flüchtlinge sind willkommen! Der Raum hängt beim Eingang aus.

In Neuperlach am Hanns-Seidel-Pl.1 genießen Sie um 20 Uhr kostenlos

Live-Musik : Bei „Live im Foyer“ des Kulturhauses gibt es Oldies, Rock und Blues mit Silver Pack.

Und das Werkstattkino zeigt um 20:30 die Dokumentation „“Europe, She loves“ , in der 5 Paare am Rand Europas mit Witz und Liebe um ihr tägliches Überleben kämpfen.