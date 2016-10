Hier finden Sie das Wochenprogramm von Montag bis Sonntag, 03. – 09. Oktober 2016 auf den Übertragungswegen UKW 92.4 und Kabel 96.75 sowie DAB+ und Internet-Livestream. Bitte einfach zu dem jeweiligen Tag scrollen!!

MONTAG, 03. Oktober 2016: UKW-Programm von 17-24.00 Uhr

(auch über DAB+ und Internet-Livestream empfangbar)

17.00 Uhr: En la linea – die Sendung des Öku-Büros

18.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten: Grünes Wachstum oder Postwachstum? Wege zu globaler Nachhaltigkeit

19.00 Uhr: Forum aktuell: Willkommen und was dann? Eine Sendung von und für Geflüchtete

20.00 Uhr: LORA International mit der Sendung der Internationalen Frauenliga für Frieden und Freiheit

21.00 Uhr: Munih FM – die türkische Redaktion bei LORA

21.30 Uhr: Blickpunkt Balkan

22.00 Uhr: Spätnachrichten

22.15 Uhr: Weltmusik mit den Strange Fruits



MONTAG, 03. Oktober 2016: Programm DAB+/ Livestream von 00-24.00 Uhr

00.00 Uhr: Jugend und Wissenschaft

01.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: LORA-Kultur – Wo steht die Kunstszene in München? Wer ist derzeit in, wer out? Diese Fragen beantwortet die dritte Ausgabe der Ausstellung FAVORITEN im Lenbachhaus.

03.00 Uhr: Literaturverhör mit dem Graphophon – Katherine Mansfield: „In einer deutschen Pension“

04.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

05.00 Uhr: Spätnachrichten

05.15 Uhr: Filmmusik – „Ach, wenn’s mir doch gruselte…“ Die Sendung zum Fürchten geht anhand von vielen musikalischen Fallbeispielen der Frage nach, warum Gruselfilme-Gucken so schön ist. Es spielen mit: Vampire im Spiegel der Zeiten, gute und böse Alien, der Teufel in New York, brutale Menschen, umherirrende und tanzende Zombies, wilde, verrückte und stolze Tiere – wie der weiße Hai, orientierungslose Vögel und der verliebte Affe King Kong.

07.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: LORA-Kultur

09.00 Uhr: Trotz Alledem mit acTVism Munich

10.00 Uhr: Jugend und Wissenschaft

11:00 Uhr: Ökomagazin Rainbow

12.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: LORA International mit der Menschenrechtsorganisation Amnesty München

14.05 Uhr: Munich Masala

15.00 Uhr: Hillbilly

16:00 Uhr: (nur im Internet-Livestream!) LORA-Magazin

17-24 Uhr: wie UKW-Programm Montag (s.o.)

DIENSTAG, 04. Oktober 2016 2016: UKW-Programm von 17-24.00 Uhr

(auch über DAB+ und Internet-Livestream empfangbar)

17.00 Uhr: Trotz Alledem mit Aufstand FM und den Themen „Fluchtursachen“ und dem sog. bayerischen Integrationsgesetz

18.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

19.00 Uhr: Fremde Heimat München – welche Rechte haben Flüchtlinge? Asylverfahren, Aufenthaltsstatus, Gesundheitsdversorgung

20.00 Uhr: Freies Radio

21.00 Uhr: L’Ora Italiana

22.00 Uhr: Spätnachrichten

22.05 Uhr: Heimat und Dudelfunk

23.00 Uhr: Hard ’n‘ Heavy

DIENSTAG, 04. Oktober 2016: Programm DAB+/ Livestream von 00-24.00 Uhr

00.00 Uhr: En la linea – die Sendung des Öku-Büros

01.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten: Grünes Wachstum oder Postwachstum? Wege zu globaler Nachhaltigkeit

02.00 Uhr: Forum aktuell: Willkommen und was dann? Eine Sendung von und für Geflüchtete

03.00 Uhr: LORA International mit der Sendung der Internationalen Frauenliga für Frieden und Freiheit

04.00 Uhr: Munih FM – die türkische Redaktion bei LORA

04.30 Uhr: Blickpunkt Balkan

05.00 Uhr: Spätnachrichten

05.15 Uhr: Weltmusik mit den Strange Fruits

07.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Freies Radio mit Beiträgen von anderen Freien Radios

09.00 Uhr: Soziale Welt mit den Nachrichten aus der Provinz – zu Gast ist die grüne Landtagsabgeordnete Gisela Sengl. Wir werden über

ihre guten und schlechten Erfahrungen als Politikerin sprechen.

10.00 Uhr: Forum aktuell mit dem Open Source-Magazin zu den Themen offene Lizenzen, freie Software etc.

11.00 Uhr: Leib und Seele

12.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus

14.00 Uhr: Spanische Nachrichten

14.15 Uhr: Club Latino mit Salsa und Merengue

16.00 Uhr: (nur im Internet-Livestream!) LORA-Magazin

17-24 Uhr: wie UKW-Programm Dienstag (s.o.)

MITTWOCH, 05. Oktober 2016 2016: UKW-Programm von 17-24.00 UHR

(auch über DAB+ und Internet-Livestream empfangbar)

17.00 Uhr: Soziale Welt – Bildung – Welterfahrung – Weltbildung – Welterfahrbildung: diesmal eine Sendung über die ERES-Stiftung und deren neue Ausstellung über Neurowissenschaften

18.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

19.00 Uhr: Arbeit – Brotzeit – Freizeit

20.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte mit der Sendung Arbeitswelt im Wandel – NCI-ON-Air – mit dem zweiten Teil der Sendung „10 Jahre Allgemeinses Gleichbehandlungsgesetz AGG. Welche Änderungen hat dieses Gesetz in der Arbeitswelt gebracht?Gast im Studio: die Fachanwältin für Arbeitsrecht Judith Kowalski

21.00 Uhr: Die Gegensprechanlage, das Gespräch bei LORA

22.00 Uhr: Spätnachrichten

22.15 Uhr: Plattenbau mit dem Peilsender

MITTWOCH, 05. Oktober 2016: Programm DAB+/ Livestream von 00-24.00 Uhr

00.00 Uhr: Trotz Alledem mit Aufstand FM und den Themen „Fluchtursachen“ und dem sog. bayerischen Integrationsgesetz

01.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: Fremde Heimat München – welche Rechte haben Flüchtlinge? Asylverfahren, Aufenthaltsstatus, Gesundheitsdversorgung

03.00 Uhr: Freies Radio

04.00 Uhr: L’Ora Italiana

05.00 Uhr: Spätnachrichten

05.05 Uhr: Heimat und Dudelfunk

06.00 Uhr: Hard ’n‘ Heavy

07.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte

09.00 Uhr: Arbeit-Brozeit-Freizeit – Kulturimpuls Grundeinkommen

10.00 Uhr: Freies Radio mit Beiträgen von anderen Freie Radios

11.00 Uhr: LORA-Kultur – Wo steht die Kunstszene in München? Wer ist derzeit in, wer out? Diese Fragen beantwortet die dritte Ausgabe der Ausstellung FAVORITEN im Lenbachhaus.

12.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: Fremde Heimat München – welche Rechte haben Flüchtlinge? Asylverfahren, Aufenthaltsstatus, Gesundheitsdversorgung

14.00 Uhr: Nachrichten

14.15 Uhr: Filmmusik – „Ach, wenn’s mir doch gruselte…“ Die Sendung zum Fürchten geht anhand von vielen musikalischen Fallbeispielen der Frage nach, warum Gruselfilme-Gucken so schön ist. Es spielen mit: Vampire im Spiegel der Zeiten, gute und böse Alien, der Teufel in New York, brutale Menschen, umherirrende und tanzende Zombies, wilde, verrückte und stolze Tiere – wie der weiße Hai, orientierungslose Vögel und der verliebte Affe King Kong.

16:00 Uhr: (nur im Internet-Livestream!) LORA-Magazin

17-24 Uhr: wie UKW-Programm Mittwoch (s.o.)

DONNERSTAG, 06. Oktober 2016 2016: UKW-Programm von 17-24.00 Uhr

(auch über DAB+ und Internet-Livestream empfangbar)

17.00 Uhr: Spektrum mit dem Jugendwahn

18.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

19.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow mit der Tierpolitik und den Ärzten gegen Tierversuche – Thema: Tierversuche für Kosmetik und Reinigungsmitte

20.00 Uhr: Leib und Seele – Thema: „Projektion – Ich sehe dich, wie ich bin“

21.00 Uhr: Uferlos – unser schwul-lesbisches Magazin

22.00 Uhr: spanische Nachrichten

22.15 Uhr: Club Latino mit brasilianischer Musik

DONNERSTAG, 06. Oktober 2016: Programm DAB+/ Livestream von 00-24.00 Uhr

00.00 Uhr: Soziale Welt – Bildung – Welterfahrung – Weltbildung – Welterfahrbildung: diesmal eine Sendung über die ERES-Stiftung und deren neue Ausstellung über Neurowissenschaften

01.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: Arbeit – Brotzeit – Freizeit

03.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte mit der Sendung Arbeitswelt im Wandel – NCI-ON-Air – mit dem zweiten Teil der Sendung „10 Jahre Allgemeinses Gleichbehandlungsgesetz AGG. Welche Änderungen hat dieses Gesetz in der Arbeitswelt gebracht?Gast im Studio: die Fachanwältin für Arbeitsrecht Judith Kowalski

04.00 Uhr: Die Gegensprechanlage, das Gespräch bei LORA

05.00 Uhr: Spätnachrichten

05.15 Uhr: Plattenbau mit dem Peilsender

07.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Spektrum

09.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte mit der Sendung Arbeitswelt im Wandel – NCI-ON-Air – mit dem zweiten Teil der Sendung „10 Jahre Allgemeinses Gleichbehandlungsgesetz AGG. Welche Änderungen hat dieses Gesetz in der Arbeitswelt gebracht?Gast im Studio: die Fachanwältin für Arbeitsrecht Judith Kowalski

10.00 Uhr: Die Gegensprechanlage, das Gespräch bei LORA

11:00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

12:00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: Munih FM – die türkische Redaktion bei LORA

13.30 Uhr: Blickpunkt Balkan

14.00 Uhr: Nachrichten

14:15 Uhr: Weltmusik mit den Strange Fruits

16:00 Uhr: (nur im Internet-Livestream!) LORA-Magazin

17-24 Uhr: wie UKW-Programm Donnerstag (s.o.)

FREITAG, 07. Oktober 2016: UKW-Programm von 17-24.00 Uhr

(auch über DAB+ und Internet-Livestream empfangbar)

17.00 Uhr: Monatsrückblick

18.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

19.00 Uhr: LORA-Kultur – Wir sagen Ihnen unter anderem, was im Volkstheater in der Spielzeit 2016/17 geboten ist.

20.00 Uhr: Literaturverhör – Thema: „Panikherz“ von Benjamin von Stuckrad-Barre

21.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

22.00 Uhr: Spätnachrichten

22.15 Uhr: Time for Jazz mit dem Jazz-Panaroma

FREITAG, 07. Oktober 2016: Programm DAB+/ Livestream von 00-24.00 Uhr

00.00 Uhr: Spektrum mit dem Jugendwahn

01.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow mit der Tierpolitik und den Ärzten gegen Tierversuche – Thema: Tierversuche für Kosmetik und Reinigungsmitte

03.00 Uhr: Leib und Seele – Thema: „Projektion – Ich sehe dich, wie ich bin“

04.00 Uhr: Uferlos – unser schwul-lesbisches Magazin

05.00 Uhr: spanische Nachrichten

05.15 Uhr: Club Latino mit brasilianischer Musik

07.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Trotz Alledem

09.00 Uhr: Spektrum mit dem Jugendwahn

10.00 Uhr: Uferlos – unser schwul-lesbisches Magazin

11:00 Uhr: Literaturverhör mit dem Graphophon – Katherine Mansfield: „In einer deutschen Pension“

12:00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: L’Ora Italiana

14.00 Uhr: Nachrichten

14:15 Uhr: Plattenbau mit dem Peilsender

16:00 Uhr: (nur im Internet-Livestream!) LORA-Magazin

17-24 Uhr: wie UKW-Programm Freitag (s.o.)

SAMSTAG, 08. Oktober 2016: Programm DAB+/ Livestream von 00-24.00 Uhr

00:00 Uhr: Uferlos/Queerdenker/Wellenreiterin (im Wechsel)

01:00 Uhr: LORA-Magazine der vergangenen Woche (rollierend) mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

06-24 Uhr: (nur im Internet-Livestream!) Medienspiegel und LORA-Magazine der vergangenen Woche

SONNTAG, 09. Oktober 2016: Programm DAB+/ Livestream von 00-24.00 Uhr

00.00 Uhr: Weltmusik

02.00 Uhr: Spektrum

03.00 Uhr: Forum aktuell

04.00 Uhr: Kabarett div.

05.00 Uhr: Soziale Welt

06.00 Uhr: Community-Radio

07.00 Uhr: (nur im Internet-Livestream!) Medienspiegel und LORA-Magazine der vergangenen Woche

10.00 Uhr: Gegensprechanlage

11.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte

12.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: (nur im Internet-Livestream!) Medienspiegel

14.00 Uhr: Musiksendung

16.00 Uhr: Ökomagazin

17:00 Uhr: Lora International

18:00 Uhr: Medienspiegel/Wochen-Monatsrückblick

19:00 Uhr: Freie Radios

20:00 Uhr: Kultur/Kabarett/Literatur/Spontanwiederholung im Wechsel

21-24 Uhr: (nur im Internet-Livestream!) Medienspiegel und LORA-Magazine der vergangenen Woche