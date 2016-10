Tunesien – Demokratisches Erfolgsmodell in Nordafrika? So heißt der Vortrag von Joachim Willeitner, den Sie ab 10 Uhr im Gasteig besuchen können.

Wir haben’s angepackt! – ein Gemeinwohlökonomie-Unternehmen stellt sich vor – die Gemeinwohl-Ökonomie ist ein alternatives Wirtschaftssystem, das eine sozialere und nachhaltigere Wirtschaftsstruktur anregen und umsetzen will. In Bayern gibt es eine ganze Reihe von Unternehmen, die sich den Gemeinwohl-Werten verpflichtet sehen und auf freiwilliger Basis die Gemeinwohl-Bilanz erstellen. Wie das in der Praxis aussieht, wird anhand eines solchen Unternehmens, der Bio-Marktgemeinschaft eG, vorgestellt und erläutet. Los geht’s um 18 Uhr im Münchner Zukunftssalon, Waltherstr. 29

Eine Persönliche Beratung zu Patientenrechten, Ärztepflichten, Kassenleistungen, Behandlungskosten, Betreuungs- & Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht, gesetzlichen Neuregelungen erhalten sie im Gesundheitsladen von 10:00 – 13:00 Uhr in der Waltherstr. 16a.

Und hier noch ein Hinweis auf eine Online-Ausstellung, die wir wichtig finden: Endlich fragt mal eine/r“ – Junge Geflüchtete beschreiben eine nachhaltige Zukunft! Viele Geflüchtete beschäftigen sich – über ihren persönlichen, dramatischen Tellerrand hinaus – mit Themen von globalem Belang: Wasser, Ernährung, Verteilungsgerechtigkeit, Ressourcenschonung und der damit verbundene Klimawandel. Die Kernproblematik: Wer ist bleibeberechtigt? lähmt aber den aktiven Erfahrungsaustausch. Umso wichtiger also, denjenigen eine Stimme zu geben, die Zukunft gestalten wollen – die eigene und diese in globaler Verbundenheit. Es sind Einblicke in unsere Lebenswelt und Anregungen zu neuen Handlungsfeldern. Mehr Info unter www.gcn.de/