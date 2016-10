In unserer 875. „Uferlos“ Sendung behandeln Günter Auburger und Jens Schröder den Verkehr in den öffentlichen Toiletten, die in einschlägigen Kreisen, bereits schon im Mittelalter erwähnt, als sexueller Treffpunkt genutzt wurden und werden. Vorwiegend in der schwulen Szene kommt es immer wieder zu Konflikten mit der Bevölkerung und der Polizei.

Dazu haben wir den ersten Hauptkommissar der Polizei München, Arno Helfrich im Gespräch, über die damit herrschende Problematik und den gesetzlichen Regelungen der sogenannten Klappen oder Logen, wie diese Toilettentreffs in der Szene auch genannt werden.

Dazu haben wir für Euch auch die Uferlos-Schlagzeilen und die Uferlos-Veranstaltungshinweise.

Euer Moderatoren im Studio sind Günter Auburger (links) und Jens Schröder.