In München ist wieder einiges los. Gerade eben läuft Underdox 11, das internationale Filmfestival Dokument und Experiment München. Ab heute den 6. Oktober bis zum Mittwoch den 12., in den Kinos vom Filmmuseum und dem Werkstattkino.

Und am Freitag dann um 21 Uhr wird in diesem Zuge dann im Filmmuseum „Ta’ang“ gezeigt. Der Film von Wang Bing ist ein intimes Dokument über Flucht in der seit Jahrzehnten vom Bürgerkrieg bedrohten Kokang-Region in Myanmar und zugleich Nahaufnahme einer traditionellen Gemeinschaft, auf dem Weg in die Moderne.

Wer’s lieber etwas wilder mag, dem sei das Pogprausch-Festival im Backstage ans Herz gelegt. Unter dem Motto: „No racism, no sexism, no homophobia -just dance“ gibt’s Punk aus allen Richtungen mit den Bands: Lowbrows, Bovver 96, Sniper 66, Hat Trickers, Sir Psyko and his Monsters, Lion’s Law und Bonecrushers. Und in der Aftershow heizen noch einige Djs ein. Los geht’s um 18:30 Uhr.

Wer’s lieber etwas kultivierter hat, der kann auch ins Theater gehen. In der Kammer 1 gibt es um 18 Uhr ein Jelinek Spezial mit einer Marathon-Ur-Lesung von „Die Schutzbefohlenen FF“.

Ein weiteres Festival das sicher einen Besuch lohnt, ist Rodeo, das Münchner Tanz- und Theaterfestival, vom 6. bis zum 9. Oktober. Am Freitag haben sie in Schwabing die Chance Zeuge von „Kein Ort sondern ein Zustand. StadtkernBohrung #1 Schwabing“ von Ulrich Eisenhofer und Benno Heisel zu werden. Die Performance findet um 14, um 16 und um 18 Uhr statt. Weitere Informationen finden Sie unter www.rodeomuenchen.de

Im Kulturzentrum 2411 wird im Zuge der Reihe: „Lust auf Wirklichkeit: Menschenbilder – Porträtfilme von Peter Heller“ der Film „Schadeberg schwarz-weiß“ gezeigt. Der Erste Film dieser Reihe führt durch die Geschichte der Apartheid und des Widerstands gegen den Rassismus in den 50er- und 60er-Jahren. Im Anschluss gibt es noch einen Talk mit Sarah Bergh und dem Dokumentarfilmer selbst. Los geht’s um 19:30 Uhr.

Und wie jeden ersten Freitag im Monat gibt’s auch diesemal wieder eigene literarische Werke im Literaturbüro vorzutragen. Der Offene Abend ist diesmal schon die 5. Vorrunde zum 24. „Haidhauser Werkstattpreis“. Eine Voranmeldung wird nicht benötigt und der Sieger wird vom Publikum gewählt.