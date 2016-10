KOLONIALE SCHAUPLÄTZE: In der Oktober-Ausstellung im Eine-Welt-Haus geht es um die deutsche Kolonialpolitik: Ende des neunzehnten Jahrhunderts ist Deutschland in den Wettlauf um Kolonien eingestiegen. Dabei wurden Orte miteinander verknüpft, die unendlich weit entfernt schienen. In der Lüderitzbucht, im heutigen Namibia, entstand die erste deutsche Kolonie. In Witzenhausen, auf der deutschen Seite, die deutsche Kolonialschule. Ein Jahrhundert später, was bleibt? Eine fotografische Annäherung, im Foyer des Eine-Welt-Hauses.

Ebenfalls im Eine Welt Haus finden jeden Dienstag Beratungen zum Asyl- und Ausländerrecht statt. Anmeldung ist um 17.30 Uhr.

Ab 16.00 Uhr gibt es im Jugendinformationszentrum JIZ Rechtsberatung für Kinder und Jugendliche.

QUEERTHING: die queer-feministische Veranstaltungsreihe bringt Kunst, Kultur, Musik, Diskussion und Feiern zusammen. In der Glockenbachwerkstatt ab 19.00 Uhr.

Handel und Urbanität: Ein Paradoxon der Moderne: der Stadtplaner Franz Pesch referiert zur temporären Architektur-Ausstellung „WORLD OF MALLS“. Beginn ist um 18.00 Uhr.

Das Werkstattkino in der Fraunhofer Str. zeigt im Rahmen des UNDERDOX-Festivals Dokumentar-und Kurzfilme: Um 20.30 Uhr zum Thema ÜBER SEHEN und um 22.30 Uhr zur DISTORTION, also zu Verzerrungen und Störungen.