Der Gesetzentwurf des bayerischen Kabinetts zu einem Integrationsgesetz sorgt bayernweit für Aufregung bei Gewerkschaften, Bürgerrechtsvereinigungen, antifaschistischen Organisationen und Politikern. Mit dem geplanten Gesetz sollen alle Menschen, Organisationen, Institutionen etc. in Bayern auf die Verbreitung einer Leitkultur verpflichtet werden. Darüber hinaus fänden sich in diesem Gesetzentwurf , so die KritikerInnen, Bestimmungen, die sich vor allem gegen Asylsuchende, Migranten und Menschen mit Migrationshintergrund richten.



Z.B. kritisiert der Bayerische Flüchtlingsrat, dass das geplante Integrationsgesetz die Schulpflicht für Kinder in den Ausreiselagern Manching und Bamberg abschaffe, dass das Gesetz Flüchtlinge im Asylverfahren und Flüchtlinge mit Duldung von Integrationsangeboten ausschließe, dass es Gesichtskontrollen vor dem Betreten öffentlicher Einrichtungen zulasse, dass es der Polizei weitreichende Zutrittsrechte für Personenkontrollen in Flüchtlingsunterkünften einräume und dass es vielfältige Sanktionsmöglichkeiten gegen vermutete Integrationsverweigerung schaffe.

Gegen das geplante Integrationsgesetz hat sich ein breites Bündnis mit dem Namen „Bündnis gegen das geplante bayerische Ausgrenzungsgesetz“ formiert. Ende September war die Pressekonferenz, die übrigens nicht wie erst geplant im Landtag stattfand, sondern in eine andere Lokalität ausweichen musste. Trotzdem haben wir einige Stimmen eingefangen.

Mit dabei Klaus Hahnzog, ehrenamtl. Richter am Bayer. Verfassungsgerichtshof, Bernhard Baudler von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) und Hubert Heinhold vom Republikanischen Anwälte- und Anwältinnenverein (RAV).

Wir beginnen mit Narges Nasimi von den Non Citizens am Sendlinger Tor:

Die angesprochene Demo am 22.10. beginnt um 12 Uhr vor dem DGB-Haus, Schwanthalerstr. 64, die Abschlusskundgebung ist um 13.30 Uhr auf dem Odeonsplatz