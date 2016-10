Wenn Konzerne den Protest managen – über gelenkte Bürgerinitiativen und andere Formen des Lobbyismus spricht Nick Reimer, Umweltjournalist, Buchautor und Chefredakteur von klimaretter.info. Los geht’s um 19.00 Uhr in der orange bar, Zirkus-Krone-Straße 10.

100.000 Parkplätze – 100.000 Autos = 100.000 Straßenbäume – So funktioniert die Ökologische Stadtverwaldung Das sagt Hege Wiedebusch von der Werkstatt für Ökodesign und lebendige Kunst, den sie morgen auf einen seiner utopischen Stadt-Spaziergänge begleiten können. Treffpunkt ist um 19.00 Uhr am Wirtshaus am Schlachthof, Zenettistraße 9

Migration macht München – Stadtentwicklung in der Einwanderungsgesellschaft. Das Podiumsgespräch in der Reihe »Migration findet Stadt« mit Prof. Dr. Elisabeth Merk, Prof. Sophie Wolfrum und Prof. Dr. Stefan Gaitanides beginnt um 19.00 Uhr im Gasteig

Eine Persönliche Beratung zu Patientenrechten, Ärztepflichten, Kassenleistungen, Behandlungskosten, Betreuungs- & Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht, gesetzlichen Neuregelungen erhalten sie im Gesundheitsladen von 10:00 – 13:00 Uhr in der Waltherstr. 16a.