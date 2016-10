Das Eine-Welt-Haus präsentiert zwei Veranstaltungen zur internationalen Wirtschaftspolitik:

Zum Einen: DAS EINE SAGEN UND DAS ANDERE TUN: WELTBANK & CO UND DAS KLIMA: Knud Vöcking, Weltbank-Experte von URGEWALD referiert ab 19.00 Uhr über die Janusköpfigkeit der Entwicklungsbanken, außerdem beleuchtet er die Rolle Deutschlands zu diesen Fragen.

In der zweiten Veranstaltung diskutiert ab 19.30 Uhr der Arbeitskreis Gegenargumente den Streit die Freihandelsabkommen mit folgendem Motto: „Der Streit um TTIP in Zeiten globaler Krisenkonkurrenz: Regierende Standortnationalisten zweifeln heftig an ihrer Freihandelskumpanei.“

TEIL DES PROBLEMS – TEIL DER LÖSUNG: in der Evangelischen Stadtakademie referiert Mohammad Darawshe über die palästinensisch-arabische Minderheit in Israel:

„Das Zusammenleben von jüdischen und arabischen Israelis in Israel selbst könnte zum Rollenmodell des Zusammenlebens von Israelis und Palästinensern werden. Hier gibt es noch die täglichen Kontakte, die zwischen Israelis und den Palästinensern auf der West Bank immer weniger werden. Welche Probleme stellen sich heute im Blick auf ein gleichberechtigtes Zusammenleben? Und welche Bedingungen müssen erfüllt sein, damit die Minderheit Teil der Lösung sein kann?“ Beginn ist um 19.30 Uhr.

Im Gesundheitsladen München in der Waltherstraße 16a gibt’s von 10-13.00 Uhr eine unabhängige Beratung zu Patientenrechten, Ärztepflichten, Kassenleistungen, Behandlungskosten, Betreuungs- & Patientenverfügung, Vorsorgevollmachten und gesetzlichen Neuregelungen.