Hier finden Sie das Wochenprogramm von Montag bis Sonntag, 17. – 23. Oktober 2016 auf den Übertragungswegen UKW 92.4 und Kabel 96.75 sowie DAB+ und Internet-Livestream. Bitte einfach zu dem jeweiligen Tag scrollen!!

MONTAG, 17. Oktober 2016: UKW-Programm von 17-24.00 Uhr

(auch über DAB+ und Internet-Livestream empfangbar)

17.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus mit der griechischen Redaktion

18.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten, u.a. mit Ausschnitten aus der Anti-Ceta-Demo in München

19.00 Uhr: Forum aktuell mit Cogito, unserer philosophischen Sendung – Gespräch über Ludwig Wittgenstein, Teil 2

20.00 Uhr: LORA International mit dem EineWeltReport München des Nord-Süd-Forums. Zu Gast: Ecuador Connection mit dem Thema „Bildung ist ein Menschenrecht“

21.00 Uhr: Munih FM – die türkische Redaktion bei LORA

21.30 Uhr: Blickpunkt Balkan

22.00 Uhr: Spätnachrichten

22.15 Uhr: Weltmusik mit der Redaktion Folkfenster



MONTAG, 17. Oktober 2016: Programm DAB+/ Livestream von 00-24.00 Uhr

00.00 Uhr: Unser Thema der Woche heißt diesmal „Klimaschutz von unten“

01.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: LORA-Kultur mit Politischer Kunst und Kultur

03.00 Uhr: Literaturverhör mit der Sendung des Werkkreis der Literatur der Arbeitswelt

04.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

05.00 Uhr: Spätnachrichten

05.15 Uhr: Time for Jazz mit Swing In

07.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: LORA-Kultur

09.00 Uhr: Trotz Alledem mit Inside USA

10.00 Uhr: Unser Thema der Woche heißt diesmal „Klimaschutz von unten“

11:00 Uhr: Im Ökomagazin Rainbow hören Sie die Sendung von David gegen Goliath

12.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: LORA International mit dem Munic American Peace Committee – Vortrag von Cornel West: The Road to Freedom

14.05 Uhr: Note Balkana

15.00 Uhr: Fusion

16:00 Uhr: (nur im Internet-Livestream!) LORA-Magazin

17-24 Uhr: wie UKW-Programm Montag (s.o.)

DIENSTAG, 18. Oktober 2016 2016: UKW-Programm von 17-24.00 Uhr

(auch über DAB+ und Internet-Livestream empfangbar)

17.00 Uhr: Trotz Alledem mit einer Sendung des Bündnis Bezahlbares Wohnen

18.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

19.00 Uhr: Fremde Heimat München mit der Sendung der Gesellschaft für bedrohte Völker – Thema: Die turksprachigen Dolganen – die Halbnomaden des Hohen Nordens

20.00 Uhr: Freies Radio mit Beiträgen von anderen Freie Radios

21.00 Uhr: Radio à Propos – die französische Sendung bei LORA

22.00 Uhr: Spätnachrichten

22.05 Uhr: Musical Dreams

23.00 Uhr: Rock ’n‘ Roll

DIENSTAG, 18. Oktober 2016: Programm DAB+/ Livestream von 00-24.00 Uhr

00.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus mit der griechischen Redaktion

01.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten, u.a. mit Ausschnitten aus der Anti-Ceta-Demo in München

02.00 Uhr: Forum aktuell mit Cogito, unserer philosophischen Sendung – Gespräch über Ludwig Wittgenstein, Teil 2

03.00 Uhr: LORA International mit dem EineWeltReport München des Nord-Süd-Forums. Zu Gast: Ecuador Connection mit dem Thema „Bildung ist ein Menschenrecht“

04.00 Uhr: Munih FM – die türkische Redaktion bei LORA

04.30 Uhr: Blickpunkt Balkan

05.00 Uhr: Spätnachrichten

05.15 Uhr: Weltmusik mit der Redaktion Folkfenster

07.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Freies Radio mit Beiträgen von anderen Freien Radios

09.00 Uhr: Soziale Welt – Thema: „Geschlechterrollen in der Münchner Musikszene“ ein Interview mit Julia Viechtl von der Fachstelle Pop vom FEIERWERK und Marita Fuchs vom ROCK Camp München, garniert mit der Musik von Bands und Musiker*innen aus dem Raum München“

10.00 Uhr: Forum aktuell mit Cogito, unserer philosophischen Sendung – Gespräch über Ludwig Wittgenstein, Teil 2

11.00 Uhr: In Leib und Seele geht der LETS Tauschring München auf Sendung

12.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus mit der griechischen Redaktion

14.00 Uhr: Spanische Nachrichten

14.15 Uhr: Club Latino mit Salsa und Merengue

16.00 Uhr: (nur im Internet-Livestream!) LORA-Magazin

17-24 Uhr: wie UKW-Programm Dienstag (s.o.)

MITTWOCH, 19. Oktober 2016 2016: UKW-Programm von 17-24.00 UHR

(auch über DAB+ und Internet-Livestream empfangbar)

17.00 Uhr: Soziale Welt mit dem LORA-Sport

18.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

19.00 Uhr: Arbeit-Brozeit-Freizeit mit dem Mietrechtsforum – Wer Fragen hat zum Mietrecht oder Ärger mit dem Vermieter, kann in der Sendung anrufen (089-48952305).

20.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte mit der Sendung des Bundes für Geistesfreiheit und dem Freigeistergespräch.

21.00 Uhr: Die Gegensprechanlage, das HörerInnen-Gespräch bei LORA.

22.00 Uhr: Spätnachrichten

22.15 Uhr: Plattenbau mit Biergebiete

MITTWOCH, 19. Oktober 2016: Programm DAB+/ Livestream von 00-24.00 Uhr

00.00 Uhr: Trotz Alledem mit einer Sendung des Bündnis Bezahlbares Wohnen

01.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: Fremde Heimat München mit der Sendung der Gesellschaft für bedrohte Völker – Thema: Die turksprachigen Dolganen – die Halbnomaden des Hohen Nordens

03.00 Uhr: Freies Radio mit Beiträgen von anderen Freie Radios

04.00 Uhr: Radio à Propos – die französische Sendung bei LORA

05.00 Uhr: Spätnachrichten

05.05 Uhr: Musical Dreams

06.00 Uhr: Rock ’n‘ Roll

07.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte

09.00 Uhr: Arbeit-Brozeit-Freizeit mit dem Mietrechtsforum – Wer Fragen hat zum Mietrecht oder Ärger mit dem Vermieter, kann in der Sendung anrufen

10.00 Uhr: Freies Radio mit Beiträgen von anderen Freie Radios

11.00 Uhr: LORA-Kultur mit Politischer Kunst und Kultur

12.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: Fremde Heimat München mit der Sendung der Gesellschaft für bedrohte Völker – Thema: Die turksprachigen Dolganen – die Halbnomaden des Hohen Nordens

14.00 Uhr: Nachrichten

14.15 Uhr: Time for Jazz mit Swing In

16:00 Uhr: (nur im Internet-Livestream!) LORA-Magazin

17-24 Uhr: wie UKW-Programm Mittwoch (s.o.)

DONNERSTAG, 20. Oktober 2016 2016: UKW-Programm von 17-24.00 Uhr

(auch über DAB+ und Internet-Livestream empfangbar)

17.00 Uhr: Spektrum mit der Sendung von Kofra, dem Kommunikationszentrum für Frauen zur Arbeits- und Lebenssituation – Thema: Vortrag mit Seyran Ates – sie plädiert für eine sexuelle Revolution im Islam.

18.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

19.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow mit der Sendung des Bund Naturschutz München – Thema: Tatort Wald“ – Verschwundene Wölfe, erschossene Luchse, vergiftete Greif- oder

Rabenvögel – Wilderei ist in Bayern ein Riesenthema

20.00 Uhr: In Leib und Seele hören Sie die Redaktion Gesundheitswesen

21.00 Uhr: Uferlos – schwul-lesbisches Magazin

22.00 Uhr: spanische Nachrichten

22.15 Uhr: Club Latino mit Musik aus den Anden und Peru

DONNERSTAG, 20. Oktober 2016: Programm DAB+/ Livestream von 00-24.00 Uhr

00.00 Uhr: Soziale Welt mit dem LORA-Sport

01.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: Arbeit-Brozeit-Freizeit mit dem Mietrechtsforum – Wer Fragen hat zum Mietrecht oder Ärger mit dem Vermieter, kann in der Sendung anrufen (089-48952305).

03.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte mit der Sendung des Bundes für Geistesfreiheit und dem Freigeistergespräch.

04.00 Uhr: Die Gegensprechanlage, das HörerInnen-Gespräch bei LORA.

05.00 Uhr: Spätnachrichten

05.15 Uhr: Plattenbau mit Biergebiete

07.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Spektrum

09.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte mit der Sendung des Bundes für Geistesfreiheit und dem Freigeistergespräch.

10.00 Uhr: Die Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA

11:00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

12:00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: Munih FM – die türkische Redaktion bei LORA

13.30 Uhr: Blickpunkt Balkan

14.00 Uhr: Nachrichten

14:15 Uhr: Weltmusik mit der Redaktion Folkfenster

16:00 Uhr: (nur im Internet-Livestream!) LORA-Magazin

17-24 Uhr: wie UKW-Programm Donnerstag (s.o.)

FREITAG, 21. Oktober 2016: UKW-Programm von 17-24.00 Uhr

(auch über DAB+ und Internet-Livestream empfangbar)

17.00 Uhr: Wochenrückblick

18.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

19.00 Uhr: LORA-Kultur – Mit einer Vorschau auf das kommende Literaturfest München und die große Gabriele-Münter-Ausstellung des Lenbachhauses

20.00 Uhr: Literaturverhör mit der Nachtlektüre

21.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

22.00 Uhr: Spätnachrichten

22.15 Uhr: Time for Jazz mit Jazz & und More

FREITAG, 21. Oktober 2016: Programm DAB+/ Livestream von 00-24.00 Uhr

00.00 Uhr: Spektrum mit der Sendung von Kofra, dem Kommunikationszentrum für Frauen zur Arbeits- und Lebenssituation – Thema: Vortrag mit Seyran Ates – sie plädiert für eine sexuelle Revolution im Islam.

01.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow mit der Sendung des Bund Naturschutz München – Thema: Tatort Wald“ – Verschwundene Wölfe, erschossene Luchse, vergiftete Greif- oder

Rabenvögel – Wilderei ist in Bayern ein Riesenthema

03.00 Uhr: In Leib und Seele hören Sie die Redaktion Gesundheitswesen

04.00 Uhr: Uferlos – schwul-lesbisches Magazin

05.00 Uhr: spanische Nachrichten

05.15 Uhr: Club Latino mit Musik aus den Anden und Peru

07.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Trotz Alledem

09.00 Uhr: Spektrum mit der Sendung von Kofra, dem Kommunikationszentrum für Frauen zur Arbeits- und Lebenssituation – Thema: Vortrag mit Seyran Ates – sie plädiert für eine sexuelle Revolution im Islam.

10.00 Uhr: Uferlos – schwul-lesbisches Magazin

11:00 Uhr: Literaturverhör mit der Sendung des Werkkreis der Literatur der Arbeitswelt

12:00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: Radio à Propos – die französische Sendung bei LORA

14.00 Uhr: Nachrichten

14:15 Uhr: Plattenbau mit Biergebiete

16:00 Uhr: (nur im Internet-Livestream!) LORA-Magazin

17-24 Uhr: wie UKW-Programm Freitag (s.o.)

SAMSTAG, 22. Oktober 2016: Programm DAB+/ Livestream von 00-24.00 Uhr

00:00 Uhr: Uferlos/Queerdenker/Wellenreiterin (im Wechsel)

01:00 Uhr: LORA-Magazine der vergangenen Woche (rollierend) mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

06-24 Uhr: (nur im Internet-Livestream!) Medienspiegel und LORA-Magazine der vergangenen Woche

SONNTAG, 23. Oktober 2016: Programm DAB+/ Livestream von 00-24.00 Uhr

00.00 Uhr: Weltmusik

02.00 Uhr: Spektrum

03.00 Uhr: Forum aktuell

04.00 Uhr: Kabarett div.

05.00 Uhr: Soziale Welt

06.00 Uhr: Community-Radio

07.00 Uhr: (nur im Internet-Livestream!) Medienspiegel und LORA-Magazine der vergangenen Woche

10.00 Uhr: Gegensprechanlage

11.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte

12.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: (nur im Internet-Livestream!) Medienspiegel

14.00 Uhr: Musiksendung

16.00 Uhr: Ökomagazin

17:00 Uhr: Lora International

18:00 Uhr: Medienspiegel/Wochen-Monatsrückblick

19:00 Uhr: Freie Radios

20:00 Uhr: Kultur/Kabarett/Literatur/Spontanwiederholung im Wechsel

21-24 Uhr: (nur im Internet-Livestream!) Medienspiegel und LORA-Magazine der vergangenen Woche