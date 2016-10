All Of Us und First Choice, das ist der Name der beiden Chöre die ab 19:30h das Eine Welt Haus mit traumhaft schönen Melodien füllen werden. Vorgetragen wird „Lailas Traumzeit“.

Im Import Export wird’s dagegen Weltmusikalisch. Zwischen Funk und Latin bewegen sich Vando Oliviera, die ab 22h im Rahmen von Next Stop: Rocinha, Brasil auftreten werden. Davor und danach gibt’s Musik von den DJs Tim Youn Ill, Mundinho und anderen.

Wers lieber etwas klassischer hätte, dem sei dagegen der 8. Münchner Orgelherbst ans Herz glegt. Beim 6. Konzert, der Orgelmesse, spielt der Münchner Organist Peter Kofler Johann Sebastian Bachs „Drittem Theil der Clavierübung“. Ab 20h in der Kirche St. Michael.

Lindenkeller Freising wird um 20h „Bittenbinder&Bittenbinder: Kennen Sie das Fräulein Pollinger?“ aufgeführt. Das sind Texte von Ödön von Horváth über die junge, desillusionierte Münchnerin Anna Pollinger aus der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg mit Johanna Bittenbinder. Ihre Tochter Veronika thematisiert in ihren lyrischen Liedtexten ebenfalls ein Frauenleben.

Im Haus der Kunst startet eine neue Ausstellung unter dem Titel „Postwar: Kunst zwischen Pazifik und Atlantik, 1945-1965“. Ab 19h gibt es deshalb Eröffnungsvorträge und Diskussionen in englischer Sprache mit dem Kurator der Ausstellung.

Um 20h beginnt im Gasteig eine Lesung von Beate Himmelstoß unter dem Titel „Gedanken zum Tod von Johannes von Tepl bis Bertold Brecht.“. Das Ganze ist Teil der Reihe: „Ereignis des Endes – Gedanken zum Tod in der Literatur.“