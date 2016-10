Veranstaltungstipps vom Samstag, den 15. bis Montag, den 17. Oktober

Samstag:

Um 10 Uhr stellen sich im Eine-Welt-Haus die Menschenrechtler von peace brigades international vor.

Im Rahmen des alljährlichen Münchner Klimaherbstes findet ab 11 Uhr die Veranstaltung „Parking Day 2016: Mut zur Lücke“ statt. Green City e.V. verwandelt mehrere Münchner Parkplätze in Parks. Mehr Informationen unter www.greencity.de

Um 19 Uhr beginnt eine Lesung des Autors und Soziologen Stephan Lessenich in der „Kammer 3 und zwar aus dem Buch „Neben uns die Sintflut: Die Externalisierungsgesellschaft und ihr Preis.“Eine brilliante Analyse der Abhängigkeits- und Ausbeutungsverhältnisse der globalisierten Welt.

Um 21 Uhr bespielen die deutsch-amerikanischen Punks von Milemarker das Kafe Kult, vorher lassen es Savak krachen.

Gleichzeitig spielen im Import Export die Dj’s Ruben und Basseba unter dem Namen TransAtlantikClubOrkestra (Kurz: TACO). Es erwartet Sie eine fröhliche Mischung aus afrikanischer und asiatischer Weltmusik.

Sonntag:

Der Olympiapark ist Ort des Outdoorsportfestivals von M-Net. Geboten sind dort viele Sportgeräte zum Ausprobieren, unter anderem auch Paragliding. Außerdem findet in Anlehnung an die Scottish Highland Games das bayerische Pendant statt. Fingerhakeln plus X! Beginn ist 10 Uhr.

Das Haus der Kunst zeigt ab 12 Uhr Filme zum Thema Postwar: Art between the Pacific and the Atlantic, Von 1945-1965.

Um 20 Uhr spielt der junge französische Pianist Rémi Geniet im Winners & Masters Stücke von Bach, Beethoven und Ligeti.

In Kammer 3 beginnt ebenfalls um 8 Uhr ein Vortrag mit anschließender Diskussion von Jens Balzer. Versucht wird eine Charakterisierung des modernen Pop in all seiner Breite an Strömungen und Spielarten.

Im Ampere in den Muffatwerken rappt Watsky seine Texte in Höchstgeschwindigkeit, unterlegt mit poppigen Hooks und groovigen Beats. Los geht’s um halb neun.

Montag:

Um sieben Uhr beginnt im Eine-Welt-Haus ein Vortrag von Heike Kammer von den peace brigades international über die Deutsche Verantwortung durch Polizeiabkommen und Waffenexporte.

Der Münchner Klimaherbst beginnt um 19 Uhr mit verschiedenen Vorträgen unter dem Motto: Auf geht’s – wer fängt an? Im Gasteig-Vortragssaal der Bibliothek die Podiumsdiskussion zu eben dieser Überschrift, u.a. mit Dr.Kora Kristof vom Umweltbundesamt.

Die Stadtbibliothek Allach ist ab halb acht Bühne für einen Vortrag von Monika Steinhauser vom Münchner Flüchtlingsrat. Der Vortrag heißt kurz & gut: Menschen auf der Flucht und informiert über Fluchtursachen, Fluchtwege und Herkunftsländer.

Und die Menschen, die nicht gewillt oder/und zu blöde sind, solchen Vorträgen zuzuhören, sind natürlich die Münchner Pegidamarschierer. Wer will, kann sich unsere Retter des Abendlandes aus der Nähe anschauen gehen und ab 19 Uhr auf den Stachus kommen. Vielleicht stehen denen ja viele im Weg rum.

Um halb zehn schließlich tritt der unberechenbare Dandy Adam Green im rahmen seiner Aladdin Concert Tour im Strom auf. Er bricht regelmäßig gängige Normen der Kunst und hat bei seinem derzeitigen Projekt neben seiner Musik einen 80-minütigen Spielfim im handgepäck. Hoffentlich nicht die früher obligatorische Whiskeyflasche…

Viel Vergnügen.