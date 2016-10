Durch den Brexit wurde die Unzufriedenheit vieler Bürger mit der EU offensichtlich und es kamen Befürchtungen auf, andere Länder könnten dem Beispiel Großbritanniens folgen. Der Vertrauensvorschuss der Bürger in die EU als Garant für Frieden und Wohlstand ist aufgebraucht. Ist die EU zu undemokratisch und zieht sie zu viele Zuständigkeiten an sich? Wo liegen die Probleme der Europäischen Gemeinschaft, und was müsste sich ändern, um sie aus der Krise zu führen? Antwort gibt der Politologe Paul Kleiser um 18.00 Uhr in der kda Regionalstellle, Schwanthalerstr. 91.

Was hat regionales Bio-Essen mit Klimaschutz zu tun? Was ist klimafreundlicher: Eine Banane aus Ecuador oder ein Apfel aus dem Tessin? Wie sieht die Klimabilanz unserer Nahrungsmittel aus? Welche Bedeutung haben unsere Konsum- und Essgewohnheiten für das Klima? Im Vortrag wird zunächst die Bedeutung der Lebensmittelproduktion für das Klima vorgestellt – von Bewirtschaftungsweisen und Transportentfernungen. Der Vortrag liefert Anhaltspunkte darüber, wie man seine Ernährung ausrichten kann, um sich möglichst Klima schonend zu verhalten. Darüber sprechen: Ulrike Krakau-Brandl, Dr. Michael Rittershofer (Geschäftsführer TAGWERK e.V.) im Ökologisches Bildungszentrum, Englschalkinger Str. 166.

Eine Persönliche Beratung zu Patientenrechten, Ärztepflichten, Kassenleistungen, Behandlungskosten, Betreuungs- & Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht, gesetzlichen Neuregelungen erhalten sie im Gesundheitsladen von 10:00 – 13:00 Uhr in der Waltherstr. 16a.

Im Frauenberatungszentrum, dem Letra, Angertorstraße 3, geht es ab 19.00 Uhr um das Sichtbarmachung sowie die Bekämpfung von Rassismus und Diskriminierung. Angeregt hat hierzu das Netzwerk Rassismus- und Diskriminierungsfreies Bayern.