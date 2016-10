Stadt sucht Zukunft – Nachhaltigkeitsstrategien mit Zivilgesellschaft, Politik, Verwaltung und Wirtschaft. Darüber sprechen Stadtbaurätin Prof. Dr. Elisabeth Merk, Dr. Norbert Stamm vom Büro für Nachhaltigkeit in Augsburg, Dr. Klaus Reuter vom Modellprojekt Global Nachhaltige Kommune in NRW) und Thomas Ködelpeter von der Ökologischen Akademie Linden. Los geht’s um 18.00 Uhr in der Orange Bar, Zirkus-Krone-Str. 10.

Beruf und Pflegeaufgaben in Einklang bringen – darüber informieren Tina Helbing von Power M und Anna Bauer, Fachanwältin für Arbeitsrecht ab 17.00 Uhr im Gewerkschaftshaus, Schwanthalerstr. 64

München und die Asháninka – seit Jahren kooperiert München mit dem Volk der Asháninka im amazonischen Regenwald Perus. Eine solche Partnerschaft mit einem fernen Regenwaldvolk ist spannend und manchmal aufregend. Was bedeutet heute real: den Regenwald schützen? Was ist Entwicklung? Funktionieren gegenseitige Unterstützung und Partnerschaft auf Augenhöhe? Davon erzählen Aktivist/innen vom Arbeitskreis München – Asháninka des Nord Süd Forums München. Beginn ist um 19.00 Uhr, Schwanthalerstr. 80.

Eine Persönliche Beratung zu Patientenrechten, Ärztepflichten, Kassenleistungen, Behandlungskosten, Betreuungs- & Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht, gesetzlichen Neuregelungen erhalten sie im Gesundheitsladen von 10:00 – 13:00 Uhr in der Waltherstr. 16a.