Interview mit Thomas Ködlpeter von der Ökologischen Akademie und dem Bündnis Nachhaltigkeit Bayern

Umweltverschmutzung, Ressourcenausbeutung, Hunger und Armut in den Entwicklungsländern, soziale Ungleichheit und massive Klimaveränderungen. All dies zeigt der Menschheit ihre planetaren Grenzen auf. Klar ist, so kann es nicht weitergehen. Auch die internationale Staatengemeinschaft hat reagiert und die Agenda 2030 Anfang dieses Jahres auf UNO-Ebene verabschiedet.

Kern der Agenda 2030 sind die sogenannten Sustainable Development Goals (SDG’s), also die Ziele nachhaltiger Entwicklung. Das sind politische Zielsetzungen, die einer nachhaltigen Entwicklung auf ökonomischer, sozialer sowie ökologischer Ebene dienen sollen.

Aber nicht nur die Staaten auch die Kommunen spielen bei der Agenda 2030 eine wichtige Rolle. Im Juni dieses Jahres unterzeichnete der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter die Resolution des Deutschen Städtetags „Agenda 2030 für Nachhaltige Entwicklung: Nachhaltigkeit auf kommunaler Ebene gestalten“. Reiter versprach, dass die Stadtverwaltung im Sinne der Agenda 2030 tätig werden wird. Ziel sei es, ein breites Bündnis mit allen Akteuren der Stadtgesellschaft zum nachhaltigen Leben zu schmieden. Das Bündnis Nachhaltigkeit Bayern reagierte erfreut und zeigte sich bereit an einer Nachhaltigkeitsstrategie für München mitzuarbeiten. .

Ein Vertreter des Bündnisses war bei uns im Studio und zwar Thomas Ködlpeter von der Ökologischen Akademie, Mit ihm haben wir über das Thema „Nachhaltigkeitsstrategie für München“ gesprochen. Zunächst wollten wir von ihm wissen, was es mit der Resolution auf sich hat, die der Oberbürgermeister unterschrieben hat.

Soweit Thomas Ködlpeter von der Ökologischen Akademie und dem Bündnis Nachhaltigkeit Bayern. Die angesprochene Veranstaltung „ Stadt sucht Zukunft “ findet am Donnerstag, den 20.10. um 18.00 Uhr in der Orange Bar in der Zirkus-Krone-Str. 10 statt.