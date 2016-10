„MOBILITÄTS-GEWINN UND VERKEHRS-LAST: Was plant die Stadt im Münchner Norden?“ Die Bedürfnisse der Wirtschaft prägen Stadtlandschaft und Lebenssituation im Münchner Norden. Große Industrieflächen, intensiver Güter- und Personenverkehr bestimmen das Bild. Die Stadtplanung rechnet damit, dass gerade diese Stadtregion weiterhin Industrie und große Dienstleister anziehen wird. Welche Mobilitäts-Bedürfnisse artikuliert die Wirtschaft? Was wünschen die Menschen in den Wohnquartieren? Was die Ein- und Auspendler? Der Diplomgeograph Robert Adam hält den Einführungsvortrag zu der Veranstaltung im Eine-Welt-Haus. Beginn ist um 19.00 Uhr.

Ebenfalls im Eine Welt Haus finden jeden Dienstag Beratungen zum Asyl- und Ausländerrecht statt. Anmeldung ist um 17.30 Uhr.

Ab 16.00 Uhr gibt es im Jugendinformationszentrum JIZ Rechtsberatung für Kinder und Jugendliche.

Die wöchentliche Fahrrad-Selbsthilfe gibt es in der Mohr-Villa ab 17.30 Uhr.

Fünf Jahre nach der Selbstenttarnung des so genannten „Nationalsozialistischen Untergrunds“ sind immer noch viele Fragen offen und die Wunden nicht verheilt.

DER NSU-PROZESS UND SEINE FOLGEN: das Alte Rathaus und das Theater im Marstall präsentieren noch bis Freitag Veranstaltungen zu diesem Themenbereich. An diesem Dienstag gibt’s 18.00 Uhr im Marstall die die Vorstellung des Buches „URTEILE“ und anschließend um 19.00 Uhr das gleichnamige Theaterprojekt über die Opfer des NSU.