Am Dienstag, 25.10.2016 20-21 Uhr sind über UKW 92.4 und DAB+ K11C in und um München in der Sendung Freie Radios bei LORA München Beiträge vom BFR-Kongress zu hören.



Vom 20. bis 23 Oktober fand in Halle an der Saale

der diesjährige Kongress des Bundesverbandes freier Radios statt – der Kongress der Freien Radios und Commnity Media, wie es so schön heisst. Ich selbst konnte leider nicht hinfahren und bin deshalb dankbar für die Dokumentation u.a. durch die Kollegen von Radio Z Nürnberg und Radio Corax in Halle.

Im ersten Teil hören wir ein Interview mit Marc von Radio Corax, der einen Überblick über Themen des Kongresses gibt.

Dann folgt ein Bericht über die Erfahrungen der Freien Radios in Österreich in einer rechtsgerückten Gesellschaft.

Und im dritten Teil hören wir in englischer Sprache ein Interview zur Situation in Indien und Südasien.