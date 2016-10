Im Gasteig ab 20.00 Uhr, gibt es einen Vortrag von Robert Staudigl. Thema: Der syrische Krieg- welche Rolle spielen die Türkei, Russland und der Iran?

Helena Auers Vortrag „Frauen in Griechenland der Krise“ ist im Kofra in der Baaderstraße 30 ab 19.30 Uhr zu hören.

Das Werkstattkino in der Frauenhoferstraße 9 hat ab 20.30 den Film „ Bodyguard- sein Letzter Auftrag im Programm“ – Ein kriegsgeschädigter Paranoiker heuert als Personenschutz für einen libanesischen Geschäftsmann an. Alice Winocour führte die Regie, der Film enstand 2016 in Frankreich und Belgien.