BIMOVIE 22: vom 03. – 09. November 2016

Eine Frauenfilmreihe (auch für Männe geeignet) im RIO Filmpalast, München.

Die Geierwallies veranstalten wie jedes Jahr das BiMovie Frauen Filmfest. Das 22. Bimovie beginnt naechste Woche am Donnerstag, diesmal im Rio Filmpalast am Rosenheimer Platz in Haidhausen.

Katrin Gebhart-Seele von den Geierwallies hat uns im Studio besucht, und das Projekt etwas näher erläutert. Zunächst wollten wir wissen, wofür das Bi in BiMovies steht.



sagt

In der Radio LORA Sendung „das LORA Magazin“ Mo – Fr. 18:00 bis 19:00 Uhr werden wir ab Mittwoch 02.11. Freikarten für die Filmreihe verlosen.

Näheres in der Sendung selbst. Schaltet ein!! UKW 92,4 oder DAB+ und auch in unserem Livestream.

Weitere Infos zum Bimovie Programm und auch den Timetable der Filme finden Sie unter: bimovie.de