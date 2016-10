Hier finden Sie das Wochenprogramm von Montag bis Sonntag, 31. Oktober – 6. November 2016 auf den Übertragungswegen UKW 92.4 und Kabel 96.75 sowie DAB+ und Internet-Livestream. Bitte einfach zu dem jeweiligen Tag scrollen!!

MONTAG, 31. Oktober 2016: UKW-Programm von 17-24.00 Uhr

(auch über DAB+ und Internet-Livestream empfangbar)

17.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus – Themenschwerpunkte: Jemen, Syrien und Marokko

18.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

19.00 Uhr: Forum aktuell mit „Aufgespießt“

20.00 Uhr: LORA International zum Thema „Buen Vivir“ – Gutes Leben für München

21.00 Uhr: Munih FM – die türkische Redaktion bei LORA

21.30 Uhr: Blickpunkt Balkan

22.00 Uhr: Spätnachrichten

22.15 Uhr: Weltmusik – diesmal gehts um einen Überblick über die Weltmusikszene in der Region München



MONTAG, 31. Oktober 2016: Programm DAB+/ Livestream von 00-24.00 Uhr

00.00 Uhr: Klimaherbst: „Hitzeinsel München“ – wie wir dem Klimawandel lokal entgegenwirken können

01.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: LORA-Kultur mit Künstlerfragen, der Sendung des Paul-Klinger-Künstlersozialwerkes

03.00 Uhr: Literaturverhör mit dem poesie[magazin]

04.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

05.00 Uhr: Spätnachrichten

05.15 Uhr: Time for Jazz mit Avantgarde

07.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: LORA-Kultur

09.00 Uhr: Trotz Alledem mit den Naturfreunden München

10.00 Uhr: Klimaherbst: „Hitzeinsel München“ – wie wir dem Klimawandel lokal entgegenwirken können

11:00 Uhr: Ökomagazin Rainbow mit der Sendung von Pro Regenwald

12.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: LORA International mit der Menschenrechtsorganisation FIAN

14.05 Uhr: Munich Masala

15.00 Uhr: Hillbilly

16:00 Uhr: (nur im Internet-Livestream!) LORA-Magazin

17-24 Uhr: wie UKW-Programm Montag (s.o.)

——————————————————————————————————————————————————-

DIENSTAG, 01. November 2016 2016: UKW-Programm von 17-24.00 Uhr

(auch über DAB+ und Internet-Livestream empfangbar)

17.00 Uhr: Trotz Alledem zum Thema „System Schule: Grundstein oder Mühlstein engagierten Lebens?“

18.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten – Thema: Stadt sucht Zukunft! Warum München eine Nachhaltigkeitsstrategie braucht

19.00 Uhr: Fremde Heimat München

20.00 Uhr: Freies Radio mit Beiträgen von anderen Freien Radios

21.00 Uhr: L’Ora Italiana

22.00 Uhr: Spätnachrichten

22.05 Uhr: Heimat und Dudelfunk

23.00 Uhr: Hard ’n‘ Heavy

DIENSTAG, 01. November 2016: Programm DAB+/ Livestream von 00-24.00 Uhr

17.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus – Themenschwerpunkte: Jemen, Syrien und Marokko

18.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

19.00 Uhr: Forum aktuell mit „Aufgespießt“

20.00 Uhr: LORA International zum Thema „Buen Vivir“ – Gutes Leben für München

21.00 Uhr: Munih FM – die türkische Redaktion bei LORA

21.30 Uhr: Blickpunkt Balkan

22.00 Uhr: Spätnachrichten

22.15 Uhr: Weltmusik – diesmal gehts um einen Überblcik über die Weltmusikszene in der Region München

07.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Freies Radio mit Beiträgen von anderen Freien Radios

09.00 Uhr: Soziale Welt mit den Nachrichten aus der Provinz

10.00 Uhr: Forum aktuell mit „Aufgespießt“

11.00 Uhr: In Leib und Seele hören Sie das HIV-Inforadio der Münchner Aidshilfe

12.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus – Themenschwerpunkte: Jemen, Syrien und Marokko

14.00 Uhr: Spanische Nachrichten

14.15 Uhr: Club Latino mit Salsa und Merengue

16.00 Uhr: (nur im Internet-Livestream!) LORA-Magazin

17-24 Uhr: wie UKW-Programm Dienstag (s.o.)

——————————————————————————————————————————————————-

MITTWOCH, 02. November 2016 2016: UKW-Programm von 17-24.00 UHR

(auch über DAB+ und Internet-Livestream empfangbar)

17.00 Uhr: Soziale Welt mit Soziale Welt – Bildung – Welterfahrung – Weltbildung – Welterfahrbildung mit einem Vortrag des Spanien-Experten Prof. Walther Bernecke – Thema: nicht nur die Einmischung Deutschlands, Italiens sondern auch die Nichteinmischung Frankreichs, Englands haben Franco zum Sieg verholfen.

18.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

19.00 Uhr: Arbeit-Brozeit-Freizeit mit der Sendung von Attac München

20.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte mit Arbeitswelt im Wandel – Thema: Sucht in der Arbeitswelt – Gast im Studio ist die Fachkraft für Arbeitssicherheit Sabine Hegener

21.00 Uhr: Die Gegensprechanlage

22.00 Uhr: Spätnachrichten

22.15 Uhr: Plattenbau mit dem Peilsender

MITTWOCH, 02. November 2016: Programm DAB+/ Livestream von 00-24.00 Uhr

00.00 Uhr: Trotz Alledem zum Thema „System Schule: Grundstein oder Mühlstein engagierten Lebens?“

01.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten – Thema: Stadt sucht Zukunft! Warum München eine Nachhaltigkeitsstrategie braucht

02.00 Uhr: Fremde Heimat München

03.00 Uhr: Freies Radio mit Beiträgen von anderen Freien Radios

04.00 Uhr: L’Ora Italiana

05.00 Uhr: Spätnachrichten

05.05 Uhr: Heimat und Dudelfunk

06.00 Uhr: Hard ’n‘ Heavy

07.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte

09.00 Uhr: Arbeit-Brozeit-Freizeit mit dem Mietrechtsforum

10.00 Uhr: Freies Radio mit Beiträgen von anderen Freie Radios

11.00 Uhr: LORA-Kultur mit Künstlerfragen, der Sendung des Paul-Klinger-Künstlersozialwerkes

12.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: Fremde Heimat München

14.00 Uhr: Nachrichten

14.15 Uhr: Time for Jazz mit Avantgarde

16:00 Uhr: (nur im Internet-Livestream!) LORA-Magazin

17-24 Uhr: wie UKW-Programm Mittwoch (s.o.)

——————————————————————————————————————————————————-

DONNERSTAG, 03. November 2016 2016: UKW-Programm von 17-24.00 Uhr

(auch über DAB+ und Internet-Livestream empfangbar)

17.00 Uhr: Spektrum mit dem Jugendwahn

18.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

19.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow mit der Tierpolitik

20.00 Uhr: Leib und Seele mit Slow Food München

21.00 Uhr: Uferlos – schwullesbisches Magazin

22.00 Uhr: spanische Nachrichten

22.15 Uhr: Club Latino mit brasilianischer Musik

DONNERSTAG, 03. November 2016: Programm DAB+/ Livestream von 00-24.00 Uhr

00.00 Uhr: Soziale Welt mit Soziale Welt – Bildung – Welterfahrung – Weltbildung – Welterfahrbildung mit einem Vortrag des Spanien-Experten Prof. Walther Bernecke – Thema: nicht nur die Einmischung Deutschlands, Italiens sondern auch die Nichteinmischung Frankreichs, Englands haben Franco zum Sieg verholfen.

01.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: Arbeit-Brozeit-Freizeit mit der Sendung von Attac München

03.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte mit Arbeitswelt im Wandel – Thema: Sucht in der Arbeitswelt – Gast im Studio ist die Fachkraft für Arbeitssicherheit Sabine Hegener

04.00 Uhr: Die Gegensprechanlage

05.00 Uhr: Spätnachrichten

05.15 Uhr: Plattenbau mit dem Peilsender

07.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Spektrum

09.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte mit Arbeitswelt im Wandel – Thema: Sucht in der Arbeitswelt – Gast im Studio ist die Fachkraft für Arbeitssicherheit Sabine Hegener

10.00 Uhr: Die Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA

11:00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

12:00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: Munih FM – die türkische Redaktion bei LORA

13.30 Uhr: Blickpunkt Balkan

14.00 Uhr: Nachrichten

14:15 Uhr: Weltmusik – diesmal gehts um einen Überblick über die Weltmusikszene in der Region München

16:00 Uhr: (nur im Internet-Livestream!) LORA-Magazin

17-24 Uhr: wie UKW-Programm Donnerstag (s.o.)

——————————————————————————————————————————————————-

FREITAG, 04. November 2016: UKW-Programm von 17-24.00 Uhr

(auch über DAB+ und Internet-Livestream empfangbar)

17.00 Uhr: Monatsrückblick

18.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

19.00 Uhr: LORA-Kultur – Wir stellen Douglas Coupland, den Autor von Generation X, als Künstler vor, beschäftigen uns mit frühem Bauhaus-Schmuck und präsentieren Neues von der Frankfurter Buchmesse.

20.00 Uhr: Literaturverhör mit H wie Hörspiel

21.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

22.00 Uhr: Spätnachrichten

22.15 Uhr: Time for Jazz mit dem Jazz-Panaroma

FREITAG, 04. November 2016: Programm DAB+/ Livestream von 00-24.00 Uhr

00.00 Uhr: Spektrum mit dem Jugendwahn

01.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow mit der Tierpolitik

03.00 Uhr: Leib und Seele mit Slow Food München

04.00 Uhr: Uferlos – schwullesbisches Magazin

05.00 Uhr: spanische Nachrichten

05.15 Uhr: Club Latino mit brasilianischer Musik

07.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Trotz Alledem

09.00 Uhr: Spektrum mit dem Jugendwahn

10.00 Uhr: Uferlos – schwullesbisches Magazin

11:00 Uhr: Literaturverhör mit dem poesie[magazin]

12:00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: L’Ora Italiana

14.00 Uhr: Nachrichten

14:15 Uhr: Plattenbau mit dem Peilsender

16:00 Uhr: (nur im Internet-Livestream!) LORA-Magazin

17-24 Uhr: wie UKW-Programm Freitag (s.o.)

——————————————————————————————————————————————————-

SAMSTAG, 05. November 2016: Programm DAB+/ Livestream von 00-24.00 Uhr

00:00 Uhr: Uferlos/Queerdenker/Wellenreiterin (im Wechsel)

01:00 Uhr: LORA-Magazine der vergangenen Woche (rollierend) mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

06-24 Uhr: (nur im Internet-Livestream!) Medienspiegel und LORA-Magazine der vergangenen Woche

——————————————————————————————————————————————————-

SONNTAG, 06. November 2016: Programm DAB+/ Livestream von 00-24.00 Uhr

00.00 Uhr: Weltmusik

02.00 Uhr: Spektrum

03.00 Uhr: Forum aktuell

04.00 Uhr: Kabarett div.

05.00 Uhr: Soziale Welt

06.00 Uhr: Community-Radio

07.00 Uhr: (nur im Internet-Livestream!) Medienspiegel und LORA-Magazine der vergangenen Woche

10.00 Uhr: Gegensprechanlage

11.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte

12.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: (nur im Internet-Livestream!) Medienspiegel

14.00 Uhr: Musiksendung

16.00 Uhr: Ökomagazin

17:00 Uhr: Lora International

18:00 Uhr: Medienspiegel/Wochen-Monatsrückblick

19:00 Uhr: Freie Radios

20:00 Uhr: Kultur/Kabarett/Literatur/Spontanwiederholung im Wechsel

21-24 Uhr: (nur im Internet-Livestream!) Medienspiegel und LORA-Magazine der vergangenen Woche