Veranstaltungstipps für den Dienstag, 01. November

Die Novemberausstellung im Eine-Welt-Haus, „Gesichter der Menschenrechtsverletzungen in Mexiko“ , wird eröffnet mit dem DIA DE MUERTOS, dem „Tag der Toten“. Der „Día de Muertos – Tag der Toten“ ist für das mexikanische Volk kein Trauertag. Zwischen dem 31. Oktober und dem 2. November kehren die Seelen der Toten aus dem Jenseits zu den Lebenden zurück, um Verwandte und Freunde zu besuchen. Die Toten werden mit Musik, mit ihren Lieblingsgerichten und mit prächtigen Farben und Gerüchen empfangen. Im Eine-Welt-Haus ab 19.00 Uhr.

Ebenfalls im Eine Welt Haus finden jeden Dienstag Beratungen zum Asyl- und Ausländerrecht statt. Anmeldung ist um 17.30 Uhr.

Im Rahmen der 2. Lesben-Kulturtage können Sie „Die Löwinnen von Paris – Frauen in Hosen an vorderster Front“ von Susanne Wornitzka sehen. Im Café Regenbogen in der Lindwurmstr. 71, Beginn ist um 17.00 Uhr.

Ab 16.00 Uhr gibt es im Jugendinformationszentrum JIZ Rechtsberatung für Kinder und Jugendliche.

Das Werkstattkino in der Fraunhofer Straße präsentiert um 18.00 Uhr das Kurzfilmprogramm: SHORTS ATTAC – ARBEIT UND EXSTASE: 10 arbeitsintensive Filme in 90 Minuten, denn Arbeit ist das halbe Leben!

Und nun noch zwei Veranstaltungstipps für übermorgen, Mittwoch, 02. November:

Um 12:30 Uhr findet im Amtsgericht Starnberg, Saal 128, ein Prozess statt wegen einer Aktions-Schwarzfahrt. Die Anklage lautet: „Erschleichen von Leistungen“. Allerdings kann von Erschleichen hier keine Rede sein, da die Aktion deutlich als Demonstration für einen Nulltarif mit Schildern und Flyern durchgeführt wurde. Jörg Bergstedt, der auch an dieser Demonstration teilgenommen hatte, wurde in derselben Sache von einem Gericht in Giessen bereits freigesprochen. Er wird im Prozess als Verteidiger auftreten. Um 18:00 wird dann am Mittwoch ausführlich Über den Prozess berichtet und diskutiert werden. Wo? im Toberaum in der Dachauerstr. 114, zweiter Eingang links, 1 Stock. Aktuelle Infos werden auf www.schwarzstrafen.tk gepostet werden.

Noch bis einschließlich 25. November finden die Friedenswochen statt. Das Thema in diesem Jahr lautet: KRIEGSSPUREN. Mit diesem Motto sollen Spuren erkennbar werden, die Kriege hinterlassen, aber auch auf Spuren aufmerksam gemacht werden, die zu Kriegen führen. Die „Kriegszitterer“ des Ersten Weltkriegs, die Millionen Heimatvertriebenen, Kriegswaisen, Kriegerwitwen und Holocaust-Opfer des Zweiten Weltkrieges, genauso wie die unermesslichen Opfer der jetzigen Kriege, dazu die vor Krieg und Gewalt in ihrer Heimat geflüchteten Menschen müssten uns Warnung und Ansporn sein, Krieg zu verhindern und Konflikte ohne Militär auszutragen. Am Mittwoch um 19.30 Uhr können Sie im Eine-Welt-Haus den Film WAS VON KRIEGEN ÜBRIGBLEIBT von Karin Leukefeld sehen. Die Journalistin und Filmemacherin hat zusammen mit Markus Matzel den Kriegsschauplatz Irak besucht, der wie kaum ein anderes Land in den letzten 35 Jahren von Kriegen überzogen wurde. Die Filmemacher begleiten einen Arzt, der die Landbevölkerung in den südirakischen Sümpfen versorgt, sprechen mit Medizinern und Wissenschaftlern und treffen einen ehemaligen US-Soldaten, er beim Angriff auf die irakische Stadt Falludscha eingesetzt war. Im Eine Welt-Haus um 19.30 Uhr.