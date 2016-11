Heute vor 5 Jahren ist der NSU aufgeflogen. Oder zumindest der Teil des Nationalsozialistischen Untergrunds über den wir Bescheid wissen. Dass diese Frage auch nach so vielen Jahren noch im Raum steht, liegt nicht zuletzt an schlampigen Ermittlungsbehörden und einem Verfassungsschutz der lieber Akten schreddert, als Bürger vor Nazis zu schützen. Zum heutigen Jubiläum des Verrats an der versprochenen Aufklärung, trafen sich ranghohe Verfassungsschützer in Berlin. Damit das nicht ungestört und im Verborgenen abläuft, waren Aktivisten vor Ort. Wir sprachen mit Georg Kaplan von Blackbox Verfassungsschutz über die heutige Aktion und die Rolle des Verfassungsschutzes im allgemeinen.