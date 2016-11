Arbeit ist das halbe Leben, auch wenn es sich manchmal eher wie eine halbe Ewigkeit bis zur Rente anfühlt. Damit Arbeitnehmer in dieser langen Zeit zumindest etwas mitbestimmen können, wie zum Beispiel das Essen in der Kantine ausfallen soll oder wie man die Urlaubszeiten regelt, gibt es in Deutschland die Institution des Betriebsrats. Der Betriebsrat ist gesetzlich verankert und es sollte eigentlich kein Problem sein, einen zu gründen, wenn der Betrieb eine bestimmte Größe erreicht hat. Sollte eigentlich. Sie hören schon, da gibt es wieder Probleme. Wir sprachen mit Dr. Martin Behrens vom Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut der Hans-Böckler-Stiftung, der eine Untersuchung zur Situation der Betriebsräte durchgeführt hat.