Der ganztägige Klimaherbst Think Tank am Samstag, 08. Okt. 2016 in der Alten Kongresshalle, war einer der Höhepunkte in der vierwöchigen 10. Münchner Klimaherbst – Veranstaltungsreihe.

In Vorträgen, Workshops und Diskussionen, konnten sich die Besucherinnen und Besucher über Projekte und Aktionen in der Stadt informieren und neue Ideen für mehr Klima- und Umweltschutzschutz und für eine nachhaltige Entwicklung kennenlernen.

Darüber hinaus hatten knapp 40 Vereine und Initiativen ihre Arbeit in der Alten Kongresshalle präsentiert. LORA war vor Ort und stellt in der nächsten Stunde einige von ihnen vor.

Mit dabei in der Sendung:

– Kerstin Knuth von Bene, Bildung für eine nachhaltige Entwicklung

– Sigrid Goldbrunner von der Energieberatung der Verbraucherzentrale,

– Marlies Olbertz von der Menschenrechtsorganisation Fian,

– Stefan Barberino vom Aktionsbündnis Artgerechtes München

– Marlene Hinterwinkler von der Genussgemeinschaft Städter und Bauern

– Heinz Schulze vom Nord-Süd-Forum

– Andrea Behm vom Verein Gemeinwohl-Ökonomie Bayern

– Eva Schmidt von Radio München

– Thomas Langhorst von Bene, Bildung für eine nachhaltige Entwicklung