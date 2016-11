Verkehrswende JETZT! – in Deutschland und in München. Darüber referiert Wolfgang Hesse vom Institut für Informatik der LMU München. Jeder der in München wohnt oder arbeitet kennt das, Staus auf der A99 und dem Mittleren Ring, überfüllte U- und S-Bahnen. Ganz zu schweigen von den Menschenmassen an den Knotenpunkten Marienplatz und Hauptbahnhof. Doch anstatt bereits vorhandene Planungsunterlagen zu einem Nord- und Südring umzusetzen wird auf einen zweiten Stammstreckentunnel gesetzt, bei welchem fraglich ist, ob er dem Mobilitätsproblem in München beikommt. Wer mehr darüber von Wolfgang Hesse erfahren will, der geht am Mittwoch in den Hörsaal 2750, Hauptgebäude der TU in der Arcisstr. 21

Im Rahmen der BIMOVIE Frauen-Filmreihe im RIO Filmpalast am Rosenheimer Platz spielt um 18:00 Uhr der südkoreanischen Dokumentarfilm Troublers, OmeU. Lesben, Schwule, Bisexuelle, Trans-Menschen und andere queere Personen werden in Südkorea als „Pro-Nordkoreanische Kommunisten“ gebrandmarkt und damit ausgegrenzt. Der Film, ein außergewöhnliches Roadmovie, erzählt aus lesbischer Perspektive, wie Menschen mit ihren Erfahrungen von Homo- und Transphobie umgehen.

Und um 20:30 Uhr läuft ebendort der albanische Film: SWORN VIRGIN, OmeU. Visuell sehr eindrucksvoll versucht der Film, die Welt der geschworenen Jungfrauen in Albanien zu ergründen. Die junge Hana wächst in einem albanischen Bergdorf bei Zieheltern in strengem Patriarchat auf. Sie will sich nicht der starren weiblichen Geschlechterrolle fügen, und wählt schließlich den Weg der geschworenen Jungfrauen und wird zu Mark. Fortan trägt sie Männerkleidung und einen Kurzhaarschnitt, und – darf endlich rauchen und trinken.