Interview mit Clemens Ronnefeldt, Friedensreferent beim Internationalen Versöhnungsbund

Am kommenden Donnerstag wird der Bundestag über den Syrien-Einsatz der Bundeswehr abstimmen. Bei dieser Abstimmung wird es aber nicht nur um eine Verlängerung, sondern auch um eine substanzielle Erweiterung des Mandats gehen.

Die Friedensbewegung befürchtet, dass Deutschland dadurch noch weiter in den Krieg in Syrien hineingezogen wird und dass mit dem Beschluss eine weitere Eskalationsstufe im Konflikt zwischen der Nato und Russland erreicht wird. Mehr dazu von Clemens Ronnefeldt, Friedensreferent beim Internationalen Versöhnungsbund: