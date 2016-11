Der Arbeitskreis GEGENARGUMENTE diskutiert im EINE WELT HAUS über Tengelmann: Der Streit um die Tengelmann-Übernahme: Über den Segen des „freien Wettbewerbs“ und seine staatliche Betreuung im Namen der „Betroffenen“, so der Titel der Veranstaltung:

Man kann, so wie es immer die eine Hälfte aller Diskutanten bei solchen Anlässen tut, die Tengelmann-Übernahme als Verstoß gegen den „freien Wettbewerb“ beschimpfen – also den augenfälligen Umstand ignorieren, dass gerade dessen Akteure die allerletzten sind, die das „Prinzip Konkurrenz“ schätzen; oder aber – wie es immer die andere Hälfte tut, – den Vorstoß von Minister Gabriel als Rettung von Arbeitsplätzen feiern – und damit beiseite schieben, dass der Kleine-Leute-Minister überdeutlich macht, was auch er für das unwidersprechliche Kriterium jedes „Erhalts von Arbeitsplätzen“ hält.

Man kann aber zur Abwechslung auch einmal an den Strategien und Techniken der Konkurrenten im Lebensmitteleinzelhandel und an den ökonomischen Opfern, die gemäß einhelliger Meinung auf Seiten der ebenso einhellig wertgeschätzten „MitarbeiterInnen“ anfallen, darüber ins Grübeln kommen, worum und gemäß welcher Prinzipien es tatsächlich geht, wenn der Handel mit Waren des täglichen Bedarfs der Gegenstand von „Wettbewerb“ ist. Im Eine Welt-Haus ab 19.30 Uhr.

Im Jugendinformationszentrum JIZ können sich ab 18.00 Uhr junge Leute beraten lassen, die im Ausland aktiv werden wollen. Es gibt neben einem Vortrag auch eine spezielle Fragerunde.

Zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen am 25.11. will das vielfältige Veranstaltungsprogramm der 48 beteiligten Organisationen ein Zeichen setzen »für ein gewaltfreies und selbstbestimmtes Leben«. Am morgigen Donnerstag veranstaltet u.a. das Pädagogische Institut die Fachtagung „Gleiche Rechte für alle – Kinderrechte für geflüchtete Mädchen und Jungen“ mit Vorträgen, Workshops und einer Podiumsdiskussion. Von 9.00 – 16.00 Uhr im Jugendgästehaus der CVJM in der Landwehrstr. 13.