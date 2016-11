In München ist einiges los in Sachen direkter Demokratie. Derzeit läuft das Bürgerbegehren „Raus aus der Steinkohle“, und ein Bürgerbegehren zur Luftreinhaltung startet am 23. November. Bayernweit hingegen läuft wenig. Oder wissen Sie noch, wann das letzte Volksbegehren oder der letzte Volksentscheid stattgefunden hat? Wer das weiss, ist Susanne Socher, Sprecherin des Vereins Mehr Demokratie e.V. – Bayern. Mit ihr haben wir über zukünftige bundesweite Volksentscheide, über Bürgerentscheide auf Landes- und kommunaler Ebene und – aufgepasst – über Bürgerentscheide auf Stadtbezirksebene gesprochen. Von letzeren weiss kaum jemand.



Am Mittwoch, 16.11.2016, wurde von Mehr Demokratie e.V. das Volksentscheidsranking 2016 veröffentlicht. Bayern kletterte im Vergleich mit den anderen Bundesländern um einen Platz und ist nun gemeinsamer Spitzenreiter mit Bremen. So entfallen ca. 25 Prozent aller Volksentscheide in Deutschland (6 von 23) und ca. 40 Prozent der Bürgerentscheide auf Bayern. (1.651 von 3.491). Dennoch gibt es aus Sicht von Mehr Demokratie Grund zur Kritik, wie uns Susanne Socher erläuterte. Den Verein treibt aber noch ein anderes Thema um. Parteiübergreifend wird derzeit intensiv über bundesweite Volksentscheide diskutiert. Die Bürger_innen sprechen sich schon seit langem für solche aus. Nun hat die CSU eine Mitgliederbefragung über bundesweite Volksentscheide durchgeführt und eine Mehrheit der CSU-Mitglieder, genauer gesagt 68,8 %, haben sich dafür ausgesprochen. Wenn man jetzt auf die Parteien im Bundestag schaut, sind für Volksentscheide auf Bundesebene die Linken, die Grünen, die SPD und wohl auch die CSU, nur die CDU ist noch dagegen. Stehen wir nun kurz vor der Einführung bundesweiter Volksentscheide? Das haben wir Susanne Socher gefragt.