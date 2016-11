Im Rahmen des Film School Festivals zeigt das Filmmuseum

um 14.30 das Kurzfilmprogramm 7, um17h das Kurzfilprogramm8,

9 um 19.30 und um 22h gibt es für diesen Tag die letzten Kurzfilme

Im FRAUNHOFER THEATER spielt um 20:30 Uhr : Der Schnitter,

ein Krusical mit Georg Unterholzer & d’Housemusi. • Eine Mischung aus Krimi-Lesung und Musical, bei dem ein Wolfratshauser Kriegsveteran in einen Mordfall beim Bräu verwickelt wird. Sex and Drugs and Rock’n’Roll an den Gestaden der Loisach.

Und wer die Nibelungen mal anders erleben will, der sei um 20.30 im Festspielhaus in der Quiddestr. 17.

„Nibelungen – Tödliches Geheimnis2 eine Produktion der Theaterwerkstatt

Festspielhaus.