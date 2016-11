Veranstaltungstipps

Samstag

„Kinder der Befreiung“: In der IG-Feuerwache geht es ab halb acht um die Erfahrungen und Perspektiven der Schwarzen Deutschen Nachkriegsgeneration. mit Lesungen, Diskussionen, Musik .

Psychedelischer Stonerrock aus Kiey mit Stoned Jesus und ein Support namens 5R6 erwarten Euch ab 8 im Orangehouse.

Einen tollen Film über die Partyszene in Teheran kann man sich um 21 Uhr im Harry Klein anschauen: Raving Iran, zwei der Djs aus dem Film legen anschließend sogar auf – toll!

Auch um 9 beginnt das Abschlussfest des Literaturfestes im Literaturhaus, Überschrift: Scollo con Cello, die Sängerin performt mit der Cellistin Susanne Paul zwischen italienischer und arabischer Folklore. Spannend.

Und Punks freuen sich auf Snareset, die um 9 für die Grazer Deadends im Kafe Kult den Abend eröffnen.

Sonntag

Um 11 Uhr beginnt in der Allerheiligen-Hofkirche ein Konzert von Ilona Thenh-Berg, Violine, Wen Sinn-Yang, Cello und dem Pianisten Michael Schäfer, die sich mit Meisterschülern der Musikhochschule Stücke von Sinigaglia, Goldmark und Rachmaninov vorgenommen haben.

Im Rahmen der Jüdischen Kulturtage empfehlen wir um 11 Uhr 30 im Gasteig-Vortragssaal der Bibliothek „Hakara – Recognition“ von Sharon Ryba-Kahn, ein sehr intensives Porträt dreier völlig gegensätzlicher israelischer Frauen.

Die Musik der Sufi gibt es in der Musikakademie zu hören, um 17 Uhr ist dort die bekannte Formation Meskane zu Gast. Wirklich toll!

In der Pasinger Fabrik verzaubert 1 Stunde später zwischen Orient und Okzident, Jazz und Latin Ahmed El-Salamouny sein Publikum.

Und Martin Herzberg präsentiert seine deutschsprachige Klavierpopscheibe ab 8 im Eine-Welt-Haus .

Montag

Abgesehen von den überängstlichen Wutbürgern der Pegida, oder denen, die von ihrem Stamm gerade nicht im Knast sind und sich um 19 Uhr am Odeonsplatz treffen, um danach irgendein Stadtviertel zu nerven, wenn sie es schaffen loszukommen, haben wir Folgendes:

Monster Desert Rock aus Savannah in Georgia im Backstage-Club mit Black Tusk.

Der tolle Blues von Margaret Glaspy zur gleichen Zeit im Feierwerk.

Schottischer Indierock vom Feinsten mit den Frightende Rabbits im Ampere – ab 20 Uhr.

Und schließlich im Milla um 21 Uhr Klassik Underground U21 mit Dorothee Mields, Sopran, Stefan Temmingh, Flöte, und The Gentleman`s Band, dazu Warm Up und Djing.

Viel Vergnügen!