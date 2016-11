Mietexplosion in München: Was tun? Die Grundstückspreise in München steigen, die Mieten folgen zeitverzögert. Immer mehr Menschen werden an den Stadtrand oder aus der Stadt gedrängt. Mit fünf Wohnungsbau-programmen versuchte die Stadt dagegen anzukämpfen, kann sich aber den großen Entwicklungslinien am Wohnungsmarkt kaum erwehren.

Als „weiche Maßnahme“ im Kampf für bezahlbaren Wohnraum unterstützt sie die „mitbauzentrale münchen“, die Beratung für gemeinschaftsorientiertes Wohnen anbietet. Die GIMA München ist ein Zusammenschluss von 20 Münchner Wohnungsbaugenossenschaften und koordiniert deren Neubauaktivitäten auf städtischen Siedlungsflächen. Brigitte Wolf, Stadträtin der Linken, moderiert die Diskussionsveranstaltung im Eine-Welt-Haus. Beginn ist um 19.00 Uhr.

Ebenfalls im Eine Welt Haus finden jeden Dienstag Beratungen zum Asyl- und Ausländerrecht statt. Anmeldung ist um 17.30 Uhr.

Ab 16.00 Uhr gibt es im Jugendinformationszentrum JIZ Rechtsberatung für Kinder und Jugendliche.

ÖFFENTLICHES PLENUM: der Bezirksausschuss Schwabing-Freimann tagt ab 19.30 in der Seidlvilla,

Die Münchner Straßenzeitschrift BISS präsentiert um 10.00 Uhr Informationen über ihre Arbeit, Projekte und ihr weltweites Netzwerk. Treffpunkt ist das BISS-Büro in der Metzstraße 29.

Das Theatiner Film in der Theatinerstraße zeigt um 18.15 Uhr das biographische Drama: „Egon Schiele – Tod und Mädchen“; ein Künstlerleben zu Beginn des 20. Jahrhunderts.