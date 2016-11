Interview mit dem Journalisten Georg Wimmer über sein kürzlich erschienenes Buch: „ Kinderarbeit ein Tabu. Mythen, Fakten, Perspektiven.“ Wimmer kommt am 30.11.16 nach München.

Laut einer aktuellen Statistik von Unicef arbeiten weltweit 168 Millionen Kinder. Im Jahr 2000 waren es sogar noch 246 Millionen. Jetzt hat der Salzburger Journalist Georg Wimmer ein Buch mit dem Titel : „Kinderarbeit – ein Tabu. Mythen, Fakten, Perspektiven“ veröffentlicht.

Wimmer stellt in seinem Buch die Bandbreite von Kinderarbeit vor. Er plädiert dafür, die Ursachen von Armut zu bekämpfen und arbeitende Kinder in ihren Anliegen ernst zu nehmen.

LORA rief ihn an und fragte nach. Als erstes wollten wir aber etwas über seine Arbeit für die „Plattform Menschenrechte“ in Salzburg erfahren.

Auf Einladung des Münchner Nord-Süd-Forums kommt Georg Wimmer am 30.11.16 um 19:00 Uhr ins Jugendinformationszentrum (JIZ) Sendlinger Str. 7, München. Mit dabei bei der Veranstaltung „ Kinderarbeit – zwischen gewerkschaftlicher Selbstbestimmung und ausbeuterischer Sklaverei “ ist auch Benjamin Pütter. Er spürt Kinderarbeit in indischen Steinbrüchen auf. Gemeinsam mit Partner_innen konnte er schon 384 Kinder aus der Sklaverei befreien. Erst in diesem Monat ist er von einer Recherchereise aus Indien zurück und kann aus erster Hand von der Situation vor Ort berichten.