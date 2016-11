Samstag

“Andere Bücher braucht das Land“ – Das ist die Überschrift, unter der sich ab 11 im Literaturhaus der Markt der kleinen unabhängigen Verlage öffnet, ohne die unsere Bücherlandschaft um so vieles ärmer wäre. In diesem Rahmen u.a. um 14 Uhr eine Podiumsdiskussion darüber, ob im digitalen Zeitalter die AutorInnen ihre Verlage überhaupt noch brauchen. Die eigentliche Abschlussfete beginnt später, um 21 Uhr. Da spielt die laut Münchner Feulleton „beste Straßenmusikband der Welt“, die einem Kusturica-Film entrissen scheint: Konnexion Balkon.

In der Mariahilfkirche kann man ab 14 Uhr einen schönen Adventsbazar mit Bücherecke und pfiffigen Geschenkideen besuchen, im Grunde ist das dort ein kleiner Weihnachtsmarkt – und ein Geheimtipp. Im Pfarrsaal.

Im Postpalast beginnt um 17 Uhr (ab 9 morgens waren vorher die Kids aller Altersklassen beim Kinderflohmarkt vor Ort!) der Midnightbazar – Nachtflohmarkt mit Streetfood satt. Die Clubkultur wird auch dazu geliefert.

Das Türkiye Reloaded – Festival wird beendet ab 20 Uhr in der Pasinger Fabrik mit der Münchner Rapperin Ebro Düzgün, bekannter unter ihrem Künstlernamen Ebow, und sie verfeinert ihre Rhymes mit orientalischen Electronics. Toll!

Und im Milla gibt`s ab 22 Uhr eine wilde Mixtur aus Rock`n Roll, Punk, Rhythm`n Blues und Soul aus den Straßen Londons mit King Salami and the Cumberland. Support: Wild Evil & The Trashbones.

Sonntag

Idole. Masken. In der Glyptothek lässt der Schauspieler Hans Kremer die dortigen Plastiken durch die Gedichte von Gabriele Tinti lebendig werden, ab 15 Uhr rund um Apoll, Faun, Medusa und Co.

Im Monopoltheater wird ab 16 Uhr 30 über die Situation mittelosteuropäischer Filmemacher diskutiert, nämlich von Filmemacherin Krisztina Goda aus Ungarn, dem tschechischen Filmkritiker Radovan Holub und Volker Petzold vom Filmfestival Cottbus.

„Landauer – Der Präsident“, der biografische Spiel-Film über den jüdischen FC Bayern-Präsidenten, toll gespielt von Josef Bierbichler wird gezeigt in der Kulturbühne Hinterhalt in der Leitenstr. 40 in Geretsried ab 17 Uhr, und der Filmemacher, der Hauptdarsteller und ein Vertreter des Bayernpräsidiums werden auch da sein.

Noch ein Tipp für Cineasten: Im Rahmen des Queer Film Festivals läuft ab 19 Uhr als Special für bunte Kurzfilme das Beste des Berlin Art Film Festivals! Im Neuen Maxim!

Um 19 Uhr beginnt im Eine-Welt-Haus das Friedensfest als Abschluss der Friedenswoche. Büffet- und Musikbeiträge in den Weltenraum, die Gastwirtschaft des Hauses bitte mitbringen.

Montag

Wer sich den Pegida-Marschierern in den Weg stellen will, der sollte bis 19 Uhr am Lenbachplatz sein, wenn die hell- und dunkelbraunen Führerlieblinge Richtung Stiglmeierplatz und zurück marschieren wollen.

Fünf türkische Schwestern im Kampf gegen das dörfliche Patriarchat: Der Film „Mustang“ läuft ab halb acht im Kofra-Frauenzentrum.

Zur gleichen Zeit beginnt im Eine-Welt-Haus das Attac-Palaver über die Entstehung jenes Elends, dass bei uns unter dem Sammelbegriff „Fluchtursachen“ geführt wird…

Im Ruffini freut man sich ab 20 Uhr auf G Rag and Zelig Implosion, mit Andreas Stäbler als G Rag, bekannt auch von Dos Hermanos und den Landlergschwistern, an seiner Seite Ex-In Palumbianer Michi Jack, den Support übernimmt Leonie, die singt – mit Band.

Schließlich haben wir einen tollen Folkpop-Musiker im Angebot, auf dessen songwriterische Qualitäten so unterschiedliche KünstlerInnen wie Sheryl Crow, Ed Sheeran und Elton John schwören: Der Nordire Foy Vance, ab 21 Uhr 30 Im Strom.