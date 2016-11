Hier das Wochenprogramm von Montag bis Sonntag, 28. November bis 04. Dezember 2016 auf den Übertragungswegen UKW 92.4 und Kabel 96.75 sowie DAB+ und Internet-Livestream. Bitte einfach zu dem jeweiligen Tag scrollen!!

MONTAG, 28. November 2016: UKW-Programm von 17-24.00 Uhr

(auch über DAB+ und Internet-Livestream empfangbar)

17.00 Uhr: Lora aus dem EineWeltHaus

18.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

19.00 Uhr: Forum aktuell mit dem Open Source-Magazin zu den Themen offene Lizenzen, freie Software etc.

20.00 Uhr: LORA International mit der Menschenrechtsorganisation Amnesty München

21.00 Uhr: Munih FM – die türkische Redaktion bei LORA

21.30 Uhr: Blickpunkt Balkan

22.00 Uhr: Spätnachrichten

22.15 Uhr: Weltmusik mit der Redaktion Exotus



MONTAG, 28. November 2016: Programm DAB+/ Livestream von 00-24.00 Uhr

00.00 Uhr: Medienspiegel

01.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: LORA-Kultur – mit Künstlerfragen, der Sendung des Paul-Klinger-Künstlersozialwerkes

03.00 Uhr: Literaturverhör mit dem poesie[magazin]

04.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

05.00 Uhr: Spätnachrichten

05.15 Uhr: Time for Jazz mit Avantgarde

07.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: LORA-Kultur

09.00 Uhr: Trotz Alledem

10.00 Uhr: Medienspiegel

11:00 Uhr: Ökomagazin Rainbow

12.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: LORA International mit dem EineWeltReport München des Nord-Süd-Forums

14.00 Uhr: Nachrichten

14.05 Uhr: Munich Masala

15.00 Uhr: Hillbilly

16:00 Uhr: (nur im Internet-Livestream!) LORA-Magazin

17-24 Uhr: wie UKW-Programm Montag (s.o.)

——————————————————————————————————————————————————-

DIENSTAG, 29. November 2016 2016: UKW-Programm von 17-24.00 Uhr

(auch über DAB+ und Internet-Livestream empfangbar)

17.00 Uhr: Trotz Alledem mit dem Münchner Flüchtlingsrat – Thema: „Ablehnungs- statt Willkommenskultur – wie schwer es Flüchtlingen in Deutschland derzeit gemacht wird.“ Es geht darum, wie sich verschärfte Gesetze und rigide Verwaltungspraxis auf die Asylsuchenden auswirken.

18.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

19.00 Uhr: Fremde Heimat München mit der jüdisch-palästinensischen Dialoggruppe

20.00 Uhr: Freies Radio mit Beiträgen von anderen Freien Radios

21.00 Uhr: Spanien Heute

22.00 Uhr: Spätnachrichten

22.05 Uhr: New Country Show

23.00 Uhr: Lärmministerium

DIENSTAG, 29. November 2016: Programm DAB+/ Livestream von 00-24.00 Uhr

00.00 Uhr: Lora aus dem EineWeltHaus

01.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: Forum aktuell mit dem Open Source-Magazin zu den Themen offene Lizenzen, freie Software etc.

03.00 Uhr: LORA International mit der Menschenrechtsorganisation Amnesty München

04.00 Uhr: Munih FM – die türkische Redaktion bei LORA

04.30 Uhr: Blickpunkt Balkan

05.00 Uhr: Spätnachrichten

05.15 Uhr: Weltmusik mit der Redaktion Exotus

07.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Freies Radio mit Beiträgen von anderen Freien Radios

09.00 Uhr: Soziale Welt mit den Nachrichten aus der Provinz – diesmal geht es um das Nähwerk – Weißer Rabe – Cafe – SecondHandKleidung – Taschen. Seit dem Umzug von LORA unser direkter Nachbar in der Schwanthalerstr.

10.00 Uhr: Forum aktuell mit dem Open Source-Magazin zu den Themen offene Lizenzen, freie Software etc.

11.00 Uhr: In Leib und Seele hören Sie das HIV-Inforadio der Münchner Aidshilfe

12.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: Lora aus dem EineWeltHaus

14.00 Uhr: Spanische Nachrichten

14.15 Uhr: Club Latino mit Salsa und Merengue

16.00 Uhr: (nur im Internet-Livestream!) LORA-Magazin

17-24 Uhr: wie UKW-Programm Dienstag (s.o.)

——————————————————————————————————————————————————-

MITTWOCH, 30. November 2016 2016: UKW-Programm von 17-24.00 UHR

(auch über DAB+ und Internet-Livestream empfangbar)

17.00 Uhr: Soziale Welt mit Bewegtes Lernen – Bericht vom Kongress „erleben & lernen“ in Augsburg. Mit Interviews zu den Themen Kunst in der Schule, Geo Caching, die neue Lust am Wandern, die Wirkungen der Erlebnispädagogik aus wissenschaftlicher Sicht und Qualifizierung in der Erlebnispädagogik

18.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

19.00 Uhr: Arbeit-Brozeit-Freizeit zum Thema Jugend und Kunst

20.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte mit Auf Kante genäht

21.00 Uhr: Die Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA

22.00 Uhr: Spätnachrichten

22.15 Uhr: Plattenbau mit Kontraste – live im Studio, die Jazzsängerin Jenny Evans. Sie wird auch von ihrem, verstorbenen Ehemann, dem Schlagzeuger und Musikmanager Rudi Martini berichten.

MITTWOCH, 30. November 2016: Programm DAB+/ Livestream von 00-24.00 Uhr

00.00 Uhr: Trotz Alledem mit dem Münchner Flüchtlingsrat – Thema: „Ablehnungs- statt Willkommenskultur – wie schwer es Flüchtlingen in Deutschland derzeit gemacht wird.“ Es geht darum, wie sich verschärfte Gesetze und rigide Verwaltungspraxis auf die Asylsuchenden auswirken.

01.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: Fremde Heimat München mit der jüdisch-palästinensischen Dialoggruppe

03.00 Uhr: Freies Radio mit Beiträgen von anderen Freien Radios

04.00 Uhr: Spanien Heute

05.00 Uhr: Spätnachrichten

05.05 Uhr: New Country Show

06.00 Uhr: Lärmministerium

07.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte

09.00 Uhr: Arbeit-Brozeit-Freizeit mit dem Kulturimpuls Grundeinkommen

10.00 Uhr: Freies Radio mit Beiträgen von anderen Freien Radios

11.00 Uhr: LORA-Kultur – mit Künstlerfragen, der Sendung des Paul-Klinger-Künstlersozialwerkes

12.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: Fremde Heimat München mit der jüdisch-palästinensischen Dialoggruppe

14.00 Uhr: Nachrichten

14.15 Uhr: Time for Jazz mit Avantgarde

16:00 Uhr: (nur im Internet-Livestream!) LORA-Magazin

17-24 Uhr: wie UKW-Programm Mittwoch (s.o.)

——————————————————————————————————————————————————-

DONNERSTAG, 01. Dezember 2016 2016: UKW-Programm von 17-24.00 Uhr

(auch über DAB+ und Internet-Livestream empfangbar)

17.00 Uhr: Spektrum mit dem Jugendwahn und den Radiokids

18.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

19.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow mit der Tierpolitik

20.00 Uhr: Leib und Seele mit dem Beetgeflüster

21.00 Uhr: Uferlos – unser schwul-lesbisches Magazin

22.00 Uhr: spanische Nachrichten

22.15 Uhr: Club Latino mit brasilianischer Musik

DONNERSTAG, 01. Dezember 2016: Programm DAB+/ Livestream von 00-24.00 Uhr

00.00 Uhr: Soziale Welt mit Bewegtes Lernen – Bericht vom Kongress „erleben & lernen“ in Augsburg. Mit Interviews zu den Themen Kunst in der Schule, Geo Caching, die neue Lust am Wandern, die Wirkungen der Erlebnispädagogik aus wissenschaftlicher Sicht und Qualifizierung in der Erlebnispädagogik

01.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: Arbeit-Brozeit-Freizeit zum Thema Jugend und Kunst

03.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte mit Auf Kante genäht

04.00 Uhr: Die Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA

05.00 Uhr: Spätnachrichten

05.15 Uhr: Plattenbau mit Kontraste – live im Studio, die Jazzsängerin Jenny Evans. Sie wird auch von ihrem, verstorbenen Ehemann, dem Schlagzeuger und Musikmanager Rudi Martini berichten.

07.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Spektrum

09.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte mit Auf Kante genäht

10.00 Uhr: Die Gegensprechanlage, das Gespräch bei LORA

11:00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

12:00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: Munih FM – die türkische Redaktion bei LORA

13.30 Uhr: Blickpunkt Balkan

14.00 Uhr: Nachrichten

14:15 Uhr: Weltmusik mit der Redaktion Exotus

16:00 Uhr: (nur im Internet-Livestream!) LORA-Magazin

17-24 Uhr: wie UKW-Programm Donnerstag (s.o.)

——————————————————————————————————————————————————-

FREITAG, 02. Dezember 2016: UKW-Programm von 17-24.00 Uhr

(auch über DAB+ und Internet-Livestream empfangbar)

17.00 Uhr: Monatsrückblick

18.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

19.00 Uhr: LORA-Kultur – diesmal erwartet Sie eine kulinarische Sonderausgabe

20.00 Uhr: Literaturverhör

21.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

22.00 Uhr: Spätnachrichten

22.15 Uhr: Time for Jazz mit dem Jazz-Panaroma

FREITAG, 02. Dezember 2016: Programm DAB+/ Livestream von 00-24.00 Uhr

00.00 Uhr: Spektrum mit dem Jugendwahn und den Radiokids

01.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow mit der Tierpolitik

03.00 Uhr: Leib und Seele mit dem Beetgeflüster

04.00 Uhr: Uferlos – unser schwul-lesbisches Magazin

05.00 Uhr: spanische Nachrichten

05.15 Uhr: Club Latino mit brasilianischer Musik

07.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Trotz Alledem

09.00 Uhr: Spektrum mit dem Jugendwahn und den Radiokids

10.00 Uhr: Uferlos – schwul-lesbisches Magazin

11:00 Uhr: Literaturverhör mit dem poesie[magazin]

12:00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: Spanien Heute

14.00 Uhr: Nachrichten

14:15 Uhr: Plattenbau mit Kontraste – live im Studio, die Jazzsängerin Jenny Evans. Sie wird auch von ihrem, verstorbenen Ehemann, dem Schlagzeuger und Musikmanager Rudi Martini berichten

16:00 Uhr: (nur im Internet-Livestream!) LORA-Magazin

17-24 Uhr: wie UKW-Programm Freitag (s.o.)

——————————————————————————————————————————————————-

SAMSTAG, 03. Dezember 2016: Programm DAB+/ Livestream von 00-24.00 Uhr

00:00 Uhr: Uferlos/Queerdenker/Wellenreiterin (im Wechsel)

01:00 Uhr: LORA-Magazine der vergangenen Woche (rollierend) mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

06-24 Uhr: (nur im Internet-Livestream!) Medienspiegel und LORA-Magazine der vergangenen Woche

——————————————————————————————————————————————————-

SONNTAG, 04. Dezember 2016: Programm DAB+/ Livestream von 00-24.00 Uhr

00.00 Uhr: Weltmusik

02.00 Uhr: Spektrum

03.00 Uhr: Forum aktuell

04.00 Uhr: Kabarett div.

05.00 Uhr: Soziale Welt

06.00 Uhr: Community-Radio

07.00 Uhr: (nur im Internet-Livestream!) Medienspiegel und LORA-Magazine der vergangenen Woche

10.00 Uhr: Gegensprechanlage

11.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte

12.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: (nur im Internet-Livestream!) Medienspiegel

14.00 Uhr: Musiksendung

16.00 Uhr: Ökomagazin

17:00 Uhr: Lora International

18:00 Uhr: Medienspiegel/Wochen-Monatsrückblick

19:00 Uhr: Freie Radios

20:00 Uhr: Kultur/Kabarett/Literatur/Spontanwiederholung im Wechsel

21-24 Uhr: (nur im Internet-Livestream!) Medienspiegel und LORA-Magazine der vergangenen Woche