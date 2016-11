Mittwoch 30. November 2016 sendet Radio LORA München von 17 bis 18 Uhr

in der Sendung der Redaktion Bewegtes Lernen

einen Bericht vom Kongress „erleben & lernen“ aus Augsburg.

Mit Interviews zu den Themen Kunst in der Schule, Geo Caching, die neue Lust am Wandern, die Wirkungen der Erlebnispädagogik aus wissenschaftlicher Sicht und Qualifizierung in der Erlebnispädagogik.

Nähere Information zur Redaktion finden Sie unter:

Bewegtes Lernen

Einschalten lohnt sich.